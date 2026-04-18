Cinstitul Cap al Sfântului Gheorghe va ajunge la Mănăstirea Pantocrator. Programul complet

Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente liturgice ale anului: aducerea Cinstitului Cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, în perioada 22–28 aprilie, cu prilejul hramului așezământului monahal, a anunțat Starețul Mănăstirii Pantocrator, arhimandritul Sebastian Serdaru, potrivit MMB.

Evenimentul este prezentat de organizatori drept unul deosebit pentru credincioșii din România, întrucât va permite închinarea la un important odor bisericesc chiar în apropierea zilei de prăznuire a Sfântului Gheorghe. Pe lângă componenta religioasă, programul include și manifestări culturale și academice.

Potrivit reprezentanților mănăstirii, în seara zilei de 22 aprilie va fi oficiată o priveghere după rânduiala athonită, la care este așteptată și participarea Arhimandritului Alexios, starețul Mănăstirii Xenofont din Muntele Athos.

Momentul liturgic va fi urmat, în dimineața de 23 aprilie, de Sfânta Liturghie arhierească, la care vor răspunde liturgic monahi athoniți, alături de corul „Byzantion” și grupul psaltic al mănăstirii.

Care este cea mai bună mașină de familie. Dacia Jogger nu lipsește din top
Societatea dintre Nistru şi Prut, şocată din nou. Asolescentă, găsită drogată şi bătută, după ce a fost urcată de tatăl ei într-o maşină de ocazie. Autorităţile, învinuite de incompetenţă
În paralel cu programul religios, va avea loc și Simpozionul Național „Sfânta Mironosiță Maria Magdalena – modelul de slujire al femeii creștine”, organizat în zilele de 22 și 24 aprilie de Episcopia Alexandriei și Teleormanului împreună cu Mănăstirea Pantocrator, în biblioteca așezământului.

Mănăstirea o are ca ocrotitoare pe Sfânta Maria Magdalena, prăznuită în mod special în această perioadă, iar organizatorii au anunțat că pelerinii vor putea cinsti și un fragment din sfintele ei moaște, aflat deja în patrimoniul mănăstirii.

Starețul Mănăstirii Pantocrator, arhimandritul Sebastian Serdaru, a explicat că evenimentul se înscrie într-o tradiție deja consolidată a așezământului.

„În duminica a treia după Paști, dedicată Sfintelor Femei Mironosițe, avem deja obiceiul de a aduce sfinte moaște din întreaga lume creștină. Anul trecut am adus trupul Sfintei Împărătese Elena de la Veneția. Încercăm să oferim credincioșilor acces la sfinți la care, în mod normal, ajung greu.”

Acesta a mai precizat că perioada hramului s-a extins în timp, pe fondul numărului mare de pelerini: „Dacă la început vorbeam de două-trei zile, acum am ajuns la o săptămână de evenimente, iar mănăstirea rămâne deschisă zi și noapte pentru credincioși.”

Despre momentul din acest an, starețul a subliniat importanța aducerii moaștelor Sfântului Gheorghe și a delegației care le însoțește: „Bucuria este cu atât mai mare cu cât Sfântul Cap va fi adus de la Mănăstirea Xenofont, iar delegația este condusă chiar de starețul așezământului, Gheronda Alexie.”

16:43 - Președintele CNAS susține că nu sunt riscuri privind accesul pacienților la serviciile medicale
16:30 - Care este cea mai bună mașină de familie. Dacia Jogger nu lipsește din top
16:16 - Societatea dintre Nistru şi Prut, şocată din nou. Asolescentă, găsită drogată şi bătută, după ce a fost urcată de tat...
16:08 - Teroriștii Hezbollah au ucis un militar francez din forța de menținere a păcii UNIFIL
15:55 - Intrarea la muntele Athos, mai complicată decât obținerea vizei pentru America. De ce nu are toată lumea acces
15:47 - Nicușor Dan lansează Săptămâna Europeană la Cotroceni, dedicată viitorului României în UE

Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996
