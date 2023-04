Starețul unei mănăstiri din Cluj, ispitit de o enoriașă: „I-am trimis un clip video, pentru că o iubeam”. Dovada dragostei a ajuns și la Mitropolie

Arsenie Gălățean are 54 de ani și este călugăr de mai bine de 25 ani. El a ajuns în treapta de stareț al Mănăstirii Muntele Rece, județul Cluj, din care a fost decăzut recent, din cauza unei idile care a avut loc între el și o enoriașă.

Povestea a ajuns și la Mitropolia Clujului, care a decis să îl decadă pe Arsenie Gălățean din treapta de stareț de mănăstire și să îl oprească de la oficierea Sfintei Liturghii.

Acum, călugărul Arsenie Gălățean își așteaptă judecata arhierească, care va stabili și un verdict în cazul lui, fie mutarea la o altă mănăstire, fie excomunicarea din Biserica Ortodoxă.

Recunoaște idila cu o enoriașă din Sibiu

Călugărul Arsenie Gălățean recunoaște, senin, că a greșit, și speră ca IPS Andrei Andreicuț să îi acorde iertarea și să îl lase în continuare să viețuiască la Mănăstirea din Muntele Rece.

El spune că a ajuns să o iubească pe femei din Sibiu, despre care nu vrea să spună cine este, și căreia i-a trimis un film.

”I-am trimis femeii un clip video pentru că o iubeam și ea mă iubea pe mine. A vrut să ne căsătorim, dar eu nu am vrut să renunț la chemarea mea. Filmarea a ajuns la Mitropolie și am fost sancționat. Am fost dat jos din funcția de stareț și nu mai am voie să oficiez slujbe. Acum aștept să mă duc la Prea Înaltul (Mitropolitul Clujului – n.n.) pentru a fi ascultat. Eu aș vrea să rămân călugăr, la Muntele Rece”, a spus Arsenie Gălăţean.

Cazul a ajuns și în atenția Poliției Cluj, deoarece există informații că femeia din Sibiu a comis infracțiunea de șantaj. Mai exact, fotografiile trimise de călugăr, în care apare în pielea goală, au fost folosite ulterior în scop de șantaj, acesta transferându-i suma de 10.000 de lei.

Ieromonahul a fost un rocker de succes

Acum, călugărul este sigur că a greșit și își dorește să rămână la mănăstire. Spune că femeia pe care a iubit-o a acționat din gelozie și că a înțeles foarte bine păcatul pe care l-a comis, și care fost trimis asupra lui pentru a-i testa rezistența în credința lui Hristos.

În anii 1990, Arsenie Gălățean a fost un rocker de succes și a cântat pe scena marilor festivaluri românești de muzică, alături de nume deja consacrate precum Loredana sau regretatul Mihai Constantinescu.

”De altfel, câştigasem deja câteva festivaluri naţionale de muzică folk, evoluam pe scenă alături de Loredana, Mihai Constantinescu şi mulţi alţii, dar şi de cei din formaţia ”Revox”, în vogă pe atunci. Cântam un rock progresiv de bună calitate, iar piesele mele constituiau, fiecare, un prilej pentru a-mi demonstra talentul de chitarist şi de solist vocal”, a povestit călugărul, într-un reportaj din 2016, citat de Știridecluj.