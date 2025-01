Monden Anamaria Prodan a avut o relație secretă cu un om din fotbal: Astăzi îmi e cel mai bun prieten







Anamaria Prodan atrage din nou atenția cu privire la viața sa sentimentală. După divorțul de Laurențiu Reghecampf, și-a găsit liniștea alături de boxerul Ronald Gavril, iar acum vine cu o nouă dezvăluire.

Anamaria Prodan mai face o dezvăluire-bombă

De-a lungul anilor, au circulat numeroase zvonuri despre viața personală a impresarei, dar aceasta le-a negat. Într-un podcast, când a fost întrebată dacă a avut vreodată o relație cu cineva din lumea fotbalului, despre care presa nu a aflat, Anamaria Prodan a admis că s-a întâmplat acest lucru cu mulți ani în urmă, când nu era implicată oficial cu nimeni.

„Da. Am avut o relație foarte frumoasă cu un om din fotbal care astăzi îmi e cel mai bun prieten. Știu că la orice oră din zi și din noapte, dacă am nevoie de ceva, se ridică din morți și vine. La fel și eu pentru el. Și aceeași relație am avut-o de-a lungul vieții mele cu fiecare om care a fost alături de mine și cu care am avut o relație”, a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan. Sursa foto: Facebook

Nu este vorba despre Dan Alexa

Presa a speculat de-a lungul vremii că Anamaria Prodan ar fi avut o relație cu fostl jucător de fotbal Dan Alexa, însă niciunul dintre ei nu a confirmat vreodată această teorie. Zvonurile au început să circule după ce Anamaria Prodan a fost surprinsă în timp ce îi dădea o palmă lui Alexa, care nu a reacționat.

Despre primul șoț, Anamaria Prodan are numai cuvinte de laudă. Impresara spune „cu fostul meu soț, cu Tiberiu Dumitrescu, dacă am nevoie își taie jumătate din ficat. La fel și eu pentru el. Atunci când doi oameni construiesc ceva minunat și au și copii împreună nu ai cum să ajungi la ură, la DNA .E o durere care nu se va închide niciodată”.

Referitor la legătura cu Ronald Gavril, boxerul român care a câștigat recent titlul de campion mondial, a explicat pentru iamsport.ro. „Eu nu știu dacă mă mai mărit. Nu știu dacă trebuie să mai fac acte. Eu și Ronald suntem foarte ok în momentul ăsta. Suntem fericiți și cred că asta e tot ce contează”.