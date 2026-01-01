Patriarhul Daniel, apel la rugăciune pentru pace la cumpăna dintre ani: Să ne rugăm pentru pacea între popoare

Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj despre rolul esențial al familiei și al rugăciunii pentru pacea dintre popoare, în cadrul slujbei Acatistului Domnului Iisus Hristos, oficiată la început de an în Catedrala Patriarhală.

În cuvântarea intitulată „Eternitate şi timp în teologia Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”, Patriarhul Daniel a abordat modul în care marele teolog vedea legătura dintre timp și veșnicie, în contextul comemorării sale de către Biserica Ortodoxă Română, la 4 octombrie.

Patriarhul a revenit asupra reflecțiilor lui Dumitru Stăniloae despre raportarea omului la timp, eternitate și rugăciune, dar și asupra sensului Sfintei Liturghii și al sărbătorilor bisericești, prezentate drept „lucrări de sfinţire a timpului”. Totodată, a insistat asupra ideii unirii omului cu Dumnezeu, proces descris drept „liturghie personală”, care nu se poate trăi în izolare.

„'Omul nu ajunge la viaţa eternă printr-o legătură egoistă cu Dumnezeu, ci prin împlinirea poruncii iubirii faţă de semeni şi prin lucrarea sa curată asupra creaţiei. Iar între om şi creaţie, primul loc îl ocupă familia lui', menţionează Sfântul Dumitru Stăniloae: Şi cităm: 'persoana umană are datoria de a face şi din casa sa un locaş al lui Dumnezeu, prin care să înainteze spre unirea cu Hristos, într-o slujire, sau într-o liturghie care să-l ducă tot mai aproape de El.

Membrii familiei sunt chemaţi să-şi dea în acest scop în primul rând ajutorul lor reciproc. Ei sunt chemaţi să-şi ierte unii altora greşelile ce le săvârşesc ca oameni, să se îndemne cu cuvântul şi cu pilda la ferirea de lucruri urâte, să se ajute în cele bune, să se îngrijească unul de altul şi să se îndemne cu pilda la rugăciune'. Am încheiat citatul. Deci, aceasta este modalitatea prin care credinţa se manifestă în familie", a spus Patriarhul Daniel.

Patriarhul Daniel / sursa foto: dreamstime.com

Patriarhul a amintit că anul 2026 a fost desemnat de Sfântul Sinod drept Anul Omagial al pastoraţiei familiei creştine şi Anul Comemorativ dedicat femeilor sfinte din calendar, „tocmai pentru a sublinia rolul esenţial pe care familia şi femeia îl au în formarea şi păstrarea identităţii creştine, precum şi în transmiterea credinţei creştine de la o generaţie la alta”.

„Să pomenim în rugăciunile noastre pe cei din familie şi dintr-o rudenie cu noi, dar şi pe toţi românii, din ţară şi din afara României, ca să păstrăm, cu multă iubire frăţească, unitatea de credinţă şi de neam. Să cultivăm pacea inimii noastre primită de la Domnul Iisus Hristos, prin rugăciune şi fapte bune, precum şi să ne rugăm pentru pacea între popoare", a mai transmis acesta.

Patriarhul Daniel a mai transmis credincioșilor și urări de sănătate și binecuvântare "sănătate şi mântuire, pace şi bucurie".

„Hristos Domnul, Împăratul veacurilor, să vă dăruiască tuturor celor care vă rugaţi împreună cu noi, la cumpăna trecerii dintre ani, sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, să binecuvânteze familiile şi activităţile dumneavoastră, spre slava Preasfintei Treimi şi a noastră mântuire!", a transmis Patriarhul Daniel.

În noaptea dintre ani, în bisericile ortodoxe se oficiază o slujbă specială, prin care credincioșii aduc mulțumire lui Dumnezeu și cer binecuvântare pentru începutul noului an.

Potrivit Patriarhiei Române, rânduiala stabilită de Sfântul Sinod în 2011 prevede citirea Acatistului Domnului Iisus Hristos, deoarece la 1 ianuarie este pomenit numele Mântuitorului. Numele „Iisus” — care în limba ebraică înseamnă „Dumnezeu mântuiește” — apare în acest acatist de aproximativ 200 de ori.

Slujba trecerii dintre ani include și rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, alături de o rugăciune de mulțumire și două rugăciuni speciale pentru intrarea în noul an: una din tradiția româno-slavă și cealaltă din tradiția greacă. La 1 ianuarie, Biserica marchează Tăierea-împrejur a Domnului și îl pomenește pe Sfântul Vasile cel Mare, iar Liturghia Sfântului Vasile este oficiată de zece ori pe parcursul anului: la 1 și 5 ianuarie, 20 și 27 martie, 3, 10, 17, 28 și 30 aprilie, precum și pe 25 decembrie.