Social

Tragerea Loto, 8 februarie. Reporturi de milioane de euro la Joker și 6/49

Comentează știrea
Tragerea Loto, 8 februarie. Reporturi de milioane de euro la Joker și 6/49Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

O nouă tragere Loto va avea loc duminică, 8 februarie,  la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Loteria Română a anunțat  reporturi care depăşesc milioane de euro la Joker şi Loto 6/49, ambele la categoria I.

Tragerea Loto, 8 februarie. Reporurile la fiecare categorie

-La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 21,33 milioane de lei (4,18 milioane de euro).

-La Noroc, reportul cumulat este de 4,51 milioane de lei (peste 887.100 de euro).

-La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 51,12 milioane de lei (10,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report de 226.200 de lei (44.400 de euro).

Funcția simplă din WhatsApp care îți schimbă complet lista de conversații
Funcția simplă din WhatsApp care îți schimbă complet lista de conversații
„Spaima medicilor”. Femeia politruc pe care Revoluția a prins-o în Bărăgan, la Slobozia
„Spaima medicilor”. Femeia politruc pe care Revoluția a prins-o în Bărăgan, la Slobozia

-La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de 527.300 de lei (103.500 de euro).

-La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report în valoare de 493.400 de lei (96.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat de 32.600 de lei.

Numerele câștigătoare, extrase la tragerea Loto din 5 februarie

Tragerea Loto

Sursa foto: Arhiva EVZ

La tragerile loto de joi, 5 februarie, s-au acordat peste 34.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei. Duminică au loc trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Numerele câștigătoare:

Loto 6/49: 15, 14, 7, 49, 19, 37

Noroc: 8 8 3 0 6 4 6

Joker: 6, 14, 33, 19, 43 + 7

Noroc Plus: 5 2 9 5 2 8

Loto 5/40: 34, 22, 35, 38, 16, 17

Super Noroc: 9 3 5 2 9 4

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc", începând cu ora 18:30.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:58 - Nicuşor Dan, clarificări despre invitația lansată de Donald Trump: Decizia va fi luată în urma discuţiilor cu partene...
14:50 - Somnul și ceasul intern. De ce unii oameni nu funcționează dimineața
14:41 - Poate un preot să țină locul unui psiholog? Părintele Necula răspunde cu subiect și predicat
14:34 - Copiii celebrităților care nu au ales Hollywoodul. Ce meserii practică astăzi
14:26 - Victoria CFR Cluj, umbrită de scandalul iscat de Bergodi. Clubul, amendat cu 20.000 de lei
14:05 - Îmbogățirea cu uraniu, o prioritate pentru Iran: Desfăşurarea militară americană în Golf nu ne sperie

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale