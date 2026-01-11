Social

Tragerea Loto, 11 ianuarie. Categoria la care se înregistrează cel mai mare report. Numerele câștigătoare

Tragerea Loto, 11 ianuarie. Categoria la care se înregistrează cel mai mare report. Numerele câștigătoareSursa Foto: Arhiva EVZ
Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică, 11 ianuarie. Loteria Română a anunțat reporturile pentru fiecare categorie:

-La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,70 milioane de lei (peste 2,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de 5,41 milioane de lei (1,06 milioane de euro).

-La Joker, la categoria I, reportul este de 46,97 milioane de lei (9,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a acesta depăşeşte 570.900 de lei (peste 112.200 de euro).

-La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 220.900 de lei (43.400 de euro).

-La Loto 5/40, la categoria I, reportul a ajuns la 139.400 de lei (27.400 de euro).

- La Super Noroc, categoria I, se înregistrează peste 145.200 de lei (28.500 de euro).

Tragerea Loto de joi, 8 ianuarie

Loteria Română a mai anunțat că la tragerea Noroc din 8 ianuarie, la categoria a III-a, s-a înregistrat joi un câştig în valoare de 84.484,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Turda. De asemenea, la tragerea Joker, tot la categoria a III-a, au f9ost consemnate două câştiguri în valoare de 101.509,85 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie din Bucureşti, sector 5 şi pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro

Numerele câștigătoare

Loto 6/49: 36, 44, 35, 17, 30, 26 Noroc: 9 5 1 0 0 3 6 Joker: 38, 42, 9, 7, 20 + 8 Noroc Plus: 0 8 2 1 6 4 Loto 5/40: 1, 20, 24, 40, 32, 21 Super Noroc: 2 9 7 3 4 5

 

