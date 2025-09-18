Tragerea Loto, 18 septembrie: report la 6/49 la categoria I de peste 6,3 milioane de euro. Numerele câștigătoare

Joi, 18 septembrie, Loteria Română organizează o nouă rundă de extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Tragerile Loto au loc la câteva zile după ziua Aniversării Loteriei, când au fost acordate peste 50.000 de premii. Valoarea totală a câștigurilor din acea zi a depășit suma de 4,46 milioane de lei. Numerele câștigătoare vor fi publicate pe site-ul evz.ro.

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Loteria Română anunță sume importante puse în joc la următoarele extrageri. La Loto 6/49, premiul de categoria I a ajuns la peste 31,97 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 6,3 milioane de euro, reprezentând unul dintre cele mai mari reporturi înregistrate în ultima perioadă.

Și la Noroc se acumulează un report semnificativ, în valoare de peste 3,03 milioane de lei (aproximativ 598.000 de euro), în timp ce la Joker, categoria I vine cu un premiu estimat la peste 32,22 milioane de lei, ceea ce înseamnă peste 6,35 milioane de euro.

La aceeași categorie, dar la nivelul al doilea, se raportează un câștig potențial de peste 686.800 de lei (adică în jur de 135.400 de euro). La jocul Super Noroc, premiul de categoria I depășește 205.100 de lei, sumă echivalentă cu mai mult de 40.400 de euro.

Cel mai recent câștig de categoria I la Loto 6/49 a fost înregistrat pe 11 mai 2025, suma ridicându-se la aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat prin intermediul aplicației AmParcat.ro, iar combinația câștigătoare a fost completată cu două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la jocul Noroc.

Acesta a fost al doilea premiu major acordat în cadrul acestui joc de la începutul anului 2025. Primul mare câștig al anului a avut loc pe 30 martie, când un jucător din Timișoara a obținut un premiu de 6,3 milioane de euro. După reținerea impozitului legal, acesta a rămas cu aproximativ 3,8 milioane de euro, potrivit loto.ro.