Social

Tragerea Loto, 14 septembrie. Reporturile la fiecare categorie. Sumele suplimentare, puse în joc

Comentează știrea
Tragerea Loto, 14 septembrie. Reporturile la fiecare categorie. Sumele suplimentare, puse în jocTragerea Loto. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto Aniversare, dedicate împlinirii a 119 ani de activitate. Cu această ocazie, fondul de câștiguri va fi suplimentat la jocurile 6/49, Joker și 5/40, după cum a anunțat compania.

Fonduri suplimentate la premiile mari

Pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor fi organizate câte două trageri: una principală și una suplimentară.

La cea de-a doua tragere, Loteria Română va adăuga sume suplimentare la fondul de câștiguri al categoriei I: 200.000 de lei pentru 6/49, 100.000 de lei pentru Joker și 50.000 de lei pentru 5/40.

Premiile puse în joc

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 29,41 milioane de lei, echivalentul a peste 5,80 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 2,88 milioane de lei, adică peste 569.700 de euro.

Ce salariu poți câștiga dacă lucrezi part-time în 2025
Ce salariu poți câștiga dacă lucrezi part-time în 2025
Tyler Robinson, relație romantică cu un transgender. Detalii oficiale de la FBI despre presupusul asasin al lui Charlie Kirk
Tyler Robinson, relație romantică cu un transgender. Detalii oficiale de la FBI despre presupusul asasin al lui Charlie Kirk
Tragerea Loto

Tragerea Loto. Sursa foto: Pixabay

La Joker, categoria I are un report de peste 31,39 milioane de lei, echivalentul a peste 6,19 milioane de euro, iar la categoria a II-a reportul depășește 528.700 de lei, adică peste 104.200 de euro. La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 215.000 de lei, respectiv peste 42.400 de euro.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 54.800 de lei, echivalentul a peste 10.800 de euro, iar la categoria a II-a reportul depășește 27.400 de lei. La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report de peste 199.600 de lei, adică peste 39.300 de euro.

Tragerea Loto de joi

La tragerile loto de joi, Loteria Română a oferit peste 21.900 de câștiguri, cu o valoare totală care a depășit 1,54 milioane de lei.

Numerele câștigătoare au fost:

  • Joker: 36, 8, 22, 5, 14/20
  • Noroc Plus: 8, 7, 2, 1, 5, 2
  • 5 din 40: 40, 24, 6, 17, 22,10
  • Super Noroc: 1,3, 5, 5, 8,2
  • Noroc: 2, 7, 7, 5, 8, 1, 4
  • 6 din 49: 36, 13, 23, 30, 40, 4

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:50 - Cele mai nereușite emisiuni din România. Promisiuni mari, audiențe mici
12:41 - Fiul secret al Prințului Laurent al Belgiei. Asemănarea dintre ei este izbitoare
12:32 - Cod galben de vânt puternic în șase județe. Zonele cu ploi torențiale
12:23 - Tragerea Loto, 14 septembrie. Reporturile la fiecare categorie. Sumele suplimentare, puse în joc
12:15 - Agresorul de pe Tinder, prins abia după doi ani. Și-a înscenat moartea
12:02 - Ce salariu poți câștiga dacă lucrezi part-time în 2025

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale