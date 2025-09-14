Tragerea Loto, 14 septembrie. Reporturile la fiecare categorie. Sumele suplimentare, puse în joc

Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto Aniversare, dedicate împlinirii a 119 ani de activitate. Cu această ocazie, fondul de câștiguri va fi suplimentat la jocurile 6/49, Joker și 5/40, după cum a anunțat compania.

Pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor fi organizate câte două trageri: una principală și una suplimentară.

La cea de-a doua tragere, Loteria Română va adăuga sume suplimentare la fondul de câștiguri al categoriei I: 200.000 de lei pentru 6/49, 100.000 de lei pentru Joker și 50.000 de lei pentru 5/40.

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 29,41 milioane de lei, echivalentul a peste 5,80 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 2,88 milioane de lei, adică peste 569.700 de euro.

La Joker, categoria I are un report de peste 31,39 milioane de lei, echivalentul a peste 6,19 milioane de euro, iar la categoria a II-a reportul depășește 528.700 de lei, adică peste 104.200 de euro. La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 215.000 de lei, respectiv peste 42.400 de euro.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 54.800 de lei, echivalentul a peste 10.800 de euro, iar la categoria a II-a reportul depășește 27.400 de lei. La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report de peste 199.600 de lei, adică peste 39.300 de euro.

La tragerile loto de joi, Loteria Română a oferit peste 21.900 de câștiguri, cu o valoare totală care a depășit 1,54 milioane de lei.

Numerele câștigătoare au fost: