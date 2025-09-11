Social

Tragerea Loto, 11 septembrie: Report de peste 5,63 milioane de euro la 6/49 . Numerele câștigătoare

Tragerea Loto, 11 septembrie: Report de peste 5,63 milioane de euro la 6/49 . Numerele câștigătoare
Joi, 11 septembrie, sunt programate noi extrageri ale Loteriei Române pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La extragerea Loto 5/40 de duminică, premiul de categoria I a fost adjudecat, suma câștigată fiind de 1.441.631,20 lei. Numerele câștigătoare vor fi publicate pe site-ul evz.ro.

Tragerea Loto, 11 septembrie: Numerele câștigătoare

  • Joker:
  • Noroc Plus:
  • Loto 5 din 40:
  • Super Noroc:
  • Noroc:
  • Loto 6 din 49:

Premii-record puse în joc la extragerile Loto: sume de milioane de euro la 6/49 și Joker

Premii impresionante sunt în joc la următoarele extrageri Loto, organizate de Loteria Română. La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 28,63 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 5,63 milioane de euro.

Joker aduce cel mai mare pot al momentului, cu un report la categoria I ce depășește 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro). La aceeași categorie, dar la nivelul al doilea, s-a acumulat un report de peste 460.700 de lei, adică mai mult de 90.700 de euro.

Loto

Tragerea Loto. Sursă foto: Pixabay

Nici celelalte jocuri nu sunt lipsite de miză. La Noroc, suma cumulată aflată în joc depășește 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro), în timp ce la Noroc Plus, categoria I, se joacă pentru un report de peste 166.300 de lei (circa 32.700 de euro).

La Super Noroc, premiul acumulat este de peste 201.600 de lei, echivalentul a aproximativ 39.700 de euro.

Premii importante acordate la extragerile Loteriei Române din 7 septembrie

Duminică, 7 septembrie, Loteria Română a acordat mai multe premii semnificative în urma tragerilor Loto 5/40, Noroc Plus și Noroc.

Cel mai mare câștig al zilei a fost înregistrat la Loto 5/40, unde premiul de categoria I, în valoare de 1.441.631,20 lei, a fost obținut cu un bilet achiziționat online, prin platforma oficială a Loteriei Române – bilete.loto.ro.

La categoria a II-a a jocului Noroc Plus, un jucător din Iași a câștigat suma de 85.420,08 lei. Biletul câștigător a fost jucat într-o agenție loto din municipiu.

De asemenea, în cadrul tragerii Noroc, la categoria a III-a, un premiu în valoare de 82.856,64 lei a fost adjudecat de un jucător din Câmpeni, județul Alba, care a participat la joc cu un bilet cumpărat dintr-o agenție locală, potrivit comunicatului emis de loto.ro.

