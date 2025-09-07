Tragerea Loto, 7 septembrie. Numerele câștigătoare

Duminică, 7 septembrie, vor avea loc noi extrageri organizate de Loteria Română pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Acestea vin după ce, la sesiunile de joi, instituția a oferit un total de 18.456 de premii, valoarea cumulată a câștigurilor depășind 1,43 milioane de lei. Numerele câștigătoare le puteți afla imediat de pe site-ul evz.ro.

Joker: 5 / 12, 6, 41, 43, 4

Noroc Plus: 3 4 3 2 2 2

Loto 5 din 40: 19, 27, 8, 23, 20, 7

Super Noroc: 7 5 7 3 7 3

Noroc: 7 5 7 3 7 3

Loto 6 din 49: 7, 43, 47, 6, 13, 42

Loteria Română anunță sume importante acumulate la mai multor categorii de joc, cu ocazia noilor trageri de duminică.

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report care depășește 27,43 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 5,4 milioane de euro.

La Joker, premiul de la aceeași categorie ajunge la peste 30,67 milioane de lei, adică în jur de 6,04 milioane de euro.

Pentru Noroc, reportul cumulat depășește suma de 2,69 milioane de lei (peste 530.600 de euro). La categoria a II-a a jocului Joker, s-a strâns un report în valoare de peste 374.000 de lei, echivalentul a aproximativ 73.600 de euro.

Jocul Noroc Plus aduce un report cumulat ce trece de 189.400 de lei (circa 37.300 de euro).

În cazul Loto 5/40, la categoria I, premiul pus în joc depășește 1,33 milioane de lei (peste 262.600 de euro).

La Super Noroc, tot la prima categorie, este disponibil un report de peste 189.400 de lei, adică în jur de 37.300 de euro.

La tragerea Loto 6/49 de joi, patru jucători au câștigat premiul de categoria a II-a, fiecare în valoare de 63.386,58 lei. Două dintre biletele norocoase au fost achiziționate din agenții loto din Borșa și Slatina, iar celelalte două au fost completate prin aplicația mobilă AmParcat.

Cel mai recent premiu important la Loto 6/49 a fost câștigat pe 11 mai 2025, în valoare de aproape 1,96 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, tot prin aplicația AmParcat.ro, și conținea două variante simple la Loto 6/49, precum și o variantă la Noroc.

Acesta a fost al doilea mare premiu la categoria I acordat în 2025. Anterior, pe 30 martie 2025, un alt câștigător din Timișoara a obținut un premiu de 6,3 milioane de euro, sumă care după plata impozitului s-a redus la 3,8 milioane de euro.

Pentru ultima tragere Loto 6/49 de pe 7 septembrie 2025, la categoria I se înregistrează un report de peste 5 milioane de euro, potrivit loto.ro.