Social Tragerea Loto, 4 septembrie: Report de peste 5,25 milioane de euro la 6/49, categoria I. Numerele câștigătoare







Joi, 4 septembrie 2025, Loteria Română organizează o nouă rundă de extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Aceste trageri vin după ce, la tragerea desfășurată duminică, 31 august, au fost acordate 27.352 de premii, valoarea totală a câștigurilor depășind 2,18 milioane de lei. Numerele câștigătoare le puteți afla imediat după extragere pe site-ul evz.ro

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc.

La tragerea Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 26,67 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 5,25 milioane de euro. În același timp, la Noroc, suma reportată cumulează peste 2,57 milioane de lei, adică mai mult de 507.700 de euro.

La Joker, premiul de categoria I continuă să atragă atenția, având un report ce depășește suma de 30,73 milioane de lei, echivalentul a peste 5,98 milioane de euro. Pentru categoria a II-a a aceluiași joc, fondul de câștiguri acumulat depășește 308.800 de lei, adică aproximativ 160.800 de euro.

La Noroc Plus, jucătorii au șansa de a câștiga un report cumulat ce trece de 142.900 de lei, peste 28.100 de euro.

La Loto 5/40, premiul de categoria I înregistrează un report de peste 1,25 milioane de lei, respectiv mai mult de 247.200 de euro.

De asemenea, la Super Noroc, este pus în joc un report cumulat ce depășește 184.700 de lei, adică aproximativ 36.400 de euro.

Cel mai recent câștig important la Loto 6/49 a fost înregistrat pe data de 11 mai 2025, când un jucător a obținut un premiu de aproximativ 1,96 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost completat prin intermediul platformei digitale AmParcat.ro și a inclus două variante simple la Loto 6/49, alături de o variantă la jocul Noroc.

Acesta a fost al doilea premiu de categoria I acordat în cursul anului 2025 la Loto 6/49. Primul mare câștig al anului a avut loc în data de 30 martie, când un bărbat din Timișoara a obținut un premiu de 6,3 milioane de euro. După reținerea impozitului, câștigul net al acestuia s-a ridicat la aproximativ 3,8 milioane de euro, potrivit loto.ro.