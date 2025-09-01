Social Președintele FC Voluntari câștigat de două ori la Loto Polonia







Președintele clubului FC Voluntari, Robert Gherghe, a trecut în declarația sa de avere pe anul 2024 venituri semnificative obținute din jocurile de noroc, mai exact din Loto Polonia. Conform documentului publicat în iunie, el a înregistrat câștiguri totale de peste 600.000 de lei, sumă care depășește considerabil veniturile sale oficiale din funcțiile administrative.

Câștigurile obținute la Loto Polonia însumează aproximativ 623.954 de lei, echivalentul a peste 130.000 de euro, o valoare de aproape nouă ori mai mare decât salariul anual încasat ca președinte al clubului, care a fost de 72.000 de lei.

Pe lângă aceste sume, se pare că președintele clubului FC Voluntari a obținut alte câștiguri similare în acest an, ridicând totalul la peste 200.000 de euro proveniți din jocuri de noroc.

Președintele clubului a dezvăluit că a câștigat o sumă importantă la jocurile de noroc, precizând că aces câștig singur. Potrivit declarației sale, pe data de 13 februarie, la tragerea din timpul zilei, a obținut un premiu de 490.000 de lei.

Președintele clubului a jucat șase numere, care au costat 70 de lei, iar cota pentru acest pariu a fost de 7.000. Această experiență face parte dintr-un șir de câștiguri pe care le-a avut în trecut.

„Și anul acesta, pe 13 februarie, la prânz, am dat iarăși lovitura: 490.000 de lei. Am jucat, așa cum joc aproape de fiecare dată, 6 numere, am pus 70 de lei, iar cota era de 7.000”, a declarat președintele FC Voluntari

Biletul câștigător în valoare de 490.000 de lei a ocupat locul al doilea în clasamentul celor mai mari premii obținute la loteria agenției unde președintele este client. Numerele pe care le joacă sunt: 15, 20, 33, 60, 65, 66.

Robert Gherghe a mizat pe Loto Polonia, o loterie accesibilă prin aplicațiile caselor de pariuri și jocuri de noroc din România. Spre deosebire de Loto 6/49, cunoscut în țara noastră, varianta poloneză implică extragerea a 20 de numere dintr-un total de 80.

Sunt organizate două extrageri zilnice, una la prânz și alta seara. Participanții pot plasa pariuri chiar și pe un singur număr, iar în cazul în care acesta se regăsește printre cele 20 extrase, câștigul este de 3,77 ori valoarea mizată. Pentru pariurile pe două numere, cota de câștig este de 15, iar aceasta crește progresiv odată cu numărul numerelor alese suplimentar.

„Eu joc aceleași 6 numere mereu, de 5-6 ani de zile, de când joc la Loto Polonia. Nu reprezintă nimic aceste numere, n-au o logică, mi le-a dat calculatorul aleatoriu, dar merg mereu cu ele. Le-am mai jucat și câte 3 pe bilet, depinde, fiindcă eu urmăresc fiecare tragere, mă uit în baza de date, totul e matematic, statistic“, a explicat Robert Gherghe.

Președintele clubului FC Voluntari a vorbit despre strategia prin care a evitat plata unor impozite mai mari, respectând, totodată, legea. Acesta a explicat că nu retrage sume mari din conturi într-o singură tranșă, ci extrage în mod repetat câte 10.000 de lei, valoare care beneficiază de o cotă redusă de impozitare de 3%. Astfel, evită plata unor taxe mai mari.

El a făcut o comparație cu situația câștigurilor la Loto 6/49 în România, unde premiile de ordinul sutelor de mii de euro sunt impozitate cu 40%, fără posibilitatea de a alege o variantă fiscală mai avantajoasă.