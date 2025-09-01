Monden Reclamele vedetelor la pariuri și cazino: promovarea unui viciu sub masca divertismentului







Reclamele vedetelor la pariuri și cazino. Mai multe vedete și influenceri din România s-au implicat în ultimii ani în campanii de promovare a jocurilor de noroc, pariurilor sportive și cazinourilor online, fără să țină cont de efectele negative pe care aceste activități le pot avea asupra unor persoane vulnerabile.

Cu toate că banii oferiți de companiile din domeniu sunt atractivi, riscurile legate de dependența de jocuri sunt adesea ignorate sau minimalizate.

Un nume cunoscut în muzica românească care a făcut reclamă la pariuri sportive este Alex Velea. Artistul a fost imaginea mai multor campanii publicitare legate de branduri de gambling, apărând în spoturi televizate și materiale promoționale. Și Antonia, partenera acestuia, și fosta asistentă TV, Daniela Crudu, au făcut reclamă.

De asemenea, Connect-R, un alt cântăreț popular, a colaborat cu platforme de jocuri de noroc, devenind un punct de atracție pentru publicul tânăr.

Influența nu s-a limitat doar la artiști. Selly, unul dintre cei mai urmăriti influenceri din România, a promovat case de pariuri și jocuri online pe canalele sale de social media, având o audiență uriașă în rândul adolescenților și tinerilor. La fel și Mikey Hash, care, pe lângă muzică, a fost implicat în reclame pentru pariuri sportive.

Cristi Munteanu, membru al trupei Noaptea Târziu, se numără, de asemenea, printre cei care au fost prezenți în astfel de campanii.

Chiar și foști concurenți din reality-show-uri precum „Casa Iubirii” sau „Insula Iubirii” au fost implicați în promovarea jocurilor de noroc, iar această expunere masivă nu a trecut neobservată. Campanii la jocurile de noroc au fost făcute și la festivalul organizat de Selly, Beach! Please.

Pe de altă parte, există vedete și influenceri care s-au poziționat public împotriva promovării agresive a jocurilor de noroc. Smiley, de exemplu, a subliniat în diverse ocazii pericolele asociate cu această industrie și a atras atenția asupra faptului că reclamele excesive pot alimenta dependența.

Alina Ceușan, influenceră cu milioane de urmăritori, a susținut campanii de responsabilitate socială legate de jocurile de noroc, avertizând asupra riscurilor pe care acestea le aduc. Totodată, Andra Gogan a vorbit deschis despre impactul negativ al dependenței de jocuri, în timp ce Cristina Ich a criticat indirect strategiile de marketing agresiv folosite de cazinouri.

Alina Eremia a atras atenția asupra tentațiilor jocurilor de noroc și a recomandat evitarea acestor capcane, mai ales pentru tinerii expuși la mesaje constante prin diverse canale media.

Un caz aparte este cel al lui Mircea Bravo, unul dintre cei mai populari creatori de conținut din România, care a mărturisit că a refuzat de mai multe ori oferte generoase din partea caselor de pariuri. Deși a fost contactat cu sume care au urcat până la 100.000 de euro pentru a promova astfel de branduri, el a ales să nu se asocieze cu industria jocurilor de noroc.

„Acum vreo 7 ani, am primit primele oferte pentru a mă asocia cu casele de pariuri și jocul de noroc. Am zis pas. Pe parcurs sumele tot creșteau. Se crea așa o stare de frică, ca și cum ratam ceva, ca la criptomonede. Tot sume mai mari, mai mari”, a spus Mircea Bravo.

El a numit reclamele la jocurile de noroc „diabolice” și a evidențiat cât de dificil este pentru o persoană dependentă să se elibereze de această patimă în condițiile unei publicități omniprezente.

„Știu cazul unei familii care s-a mutat din țară, s-a mutat în Marea Britanie, pentru că avea un băiat dependent de jocuri de noroc, nu voia să se lase și efectiv nu avea cum, era lovit din orice direcție”, a povestit influencerul.

Acest conflict între partea comercială și impactul social al jocurilor de noroc rămâne un subiect sensibil în România, mai ales în contextul în care expunerea tinerilor la astfel de mesaje poate avea consecințe pe termen lung asupra sănătății mentale și financiare.