Monden Toată lumea bună la Jennifer Lopez. Vedetele din România care au bifat concertul verii







Prezența artistei americane Jennifer Lopez în România a generat un val de entuziasm atât în rândul fanilor, cât și printre vedetele autohtone. Concertul susținut de diva latino la București a adunat nume sonore din showbizul românesc.

Printre celebritățile care au fost la concert s-au numărat Adelina Pestrițu, influencerița Lorena Vișan, cântăreața Giulia și Bella Santiago, artista filipineză stabilită în România, cunoscută pentru vocea sa puternică și pentru participarea la mai multe concursuri muzicale de televiziune.

Evenimentul a avut loc în Piața Constituției. În deschiderea concertului, publicul a fost întâmpinat de Nicole Cherry, una dintre cele mai apreciate artiste din generația tânără din România. Reacțiile din public au fost pozitive, iar momentul ei a fost intens distribuit pe rețelele sociale.

Pentru Bella Santiago, participarea la concertul lui Jennifer a fost un vis devenit realitate. Artista a împărtășit, imediat după eveniment, entuziasmul pe Instagram, însoțit de fotografii și clipuri video:

„Credeam că n-o să o văd niciodată live... Regină. Foc. Energie pură. JLO a rupt scena și sufletul”, a scris Bella, vizibil impresionată de prestația artistei americane.

View this post on Instagram A post shared by BELLA SANTIAGO (@bellasantiagofficial)

Jennifer Lopez a oferit un show complex, cu coregrafii impecabile, costume spectaculoase și o producție de nivel internațional. Fanii prezenți au reacționat cu aplauze la fiecare piesă, de la hiturile consacrate din anii 2000 până la melodiile recente.

Printre vedetele care nu au lipsit de la concert s-a aflat și Adelina Pestrițu, influencer cu milioane de urmăritori și prezență constantă în viața publică. Ea a postat imagini din timpul show-ului, surprinsă în public alături de prieteni și colaboratori din industrie.

„When JLO says UP ALL NIGHT”, a scris Adelina într-o postare pe story, referindu-se la energia inepuizabilă a cântăreței care a dansat și cântat timp de peste o oră și jumătate fără pauze vizibile.

Pestrițu a subliniat, indirect, contrastul dintre vârsta artistei – Jennifer Lopez a împlinit 55 de ani – și nivelul său de performanță scenică, considerat de mulți demn de o artistă aflată în plin avânt.

Lorena Vișan, cunoscută pentru activitatea sa în zona de fashion și lifestyle online, a postat fotografii din public, remarcând atât producția impresionantă a concertului, cât și prezența numeroasă a fanilor. Alături de ea, Giulia, artistă pop din România, a fost prezentă într-un look relaxat și elegant, bucurându-se de show și comentând, pe Instagram, despre „profesionalismul ireproșabil” al vedetei internaționale.

Un moment inedit, care a făcut rapid înconjurul internetului, a fost prezența manelistului Tzancă Uraganu în recepția hotelului unde a fost cazată Jennifer Lopez. Artistul a așteptat-o înainte de concert și i-a cântat o piesă compusă special pentru ea, într-un gest care a stârnit zâmbete și curiozitate în rândul internauților.

View this post on Instagram A post shared by Andrei Velcu (@tzanca__uraganu)

Potrivit martorilor, Tzancă a venit cu instrumentiștii săi și a interpretat melodia chiar în fața staffului artistei.