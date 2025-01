Monden Adelina Pestrițu se pregătește de o nouă intervenție la sâni. Nu e vorba despre noi implanturi!







Adelina Pestrițu ajunge din nou pe mâna medicilor, după ce anul trecut în această perioadă își scoate silicoanele. De această dată influencerul a decis să își facă o altă intervenție.

Adelina Pestrițu, operată din nou

Influencerul a decis că este cazul să își facă o altă intervenție chirurgicală, tot în zona sânilor. De această dată, fosta prezentatoare nu își mai pune silicoane, ci își remodelează sânii. ”Urmează să fac intervenția la începutul lunii februarie. Urmează să-mi fac o intervenție de mastopexie, care vine cumva în mod în natural după intervenția de explantare.

După un an de la operație, am stat de vorbă cu domnul doctor. Și am decis că este cazul să o facem. Probabil vă întrebați de ce nu am făcut această intervenție anul trecut când am făcut explantarea, și eu la fel m-am întrebat. M-a pus în temă că nu putem face aceste intervenții în una singură, că e nevoie de timp, că trebuie să lăsăm organismul să se refacă. Pentru ca el să își poată da seama cât mai are de reconstruit”, a spus Adelina Pestrițu.

De ce a renunțat la silicoane

Aceasta a decis să își scoată silicoanele acum un an de zile, când și-a dat seama că are probleme cu spatele de la el. Drept urmare a mers la medic, unde s-a supus unei intervenții chirurgicale. Doar că pentru reconstrucția sânilor a fost nevoie sa treacă o perioadă pentru a vedea cum se reface corpul.

”Mi-am luat inima în dinți și am renunțat la implanturile mamare, decizie luată după mult timp de gândire, în care am analizat situația împreună cu medicii și am luat în calcul tot ce ar putea să urmeze. Dacă vă întrebați ce m-a convins mai exact să fac asta, vă pot răspunde ferm: durerile de spate provocate de dimensiunile nepotrivite ale implanturilor și disproporțiile estetice”, a spus la acel moment influecerul.