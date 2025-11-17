Monden

Hollywood îl celebrează: Tom Cruise, premiu pentru întreaga carieră

Comentează știrea
Hollywood îl celebrează: Tom Cruise, premiu pentru întreaga carierăTom Cruise. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Actorul american Tom Cruise a primit duminică un premiu onorific al Academiei Americane de Film în cadrul ceremoniei Governors Awards, eveniment care celebrează carierele remarcabile din cinematografie.

Tom Cruise a primit premiu onorific

Statueta i-a fost înmânată de regizorul Alejandro G. Iñárritu, care îl dirijează pe Cruise într-un nou film, încă fără titlu, programat pentru lansare în octombrie 2026. În discursul său, Cruise a povestit despre pasiunea sa pentru cinematografie și despre oamenii care fac posibilă realizarea unui film.

„Cinematografia mă poartă în jurul lumii. Mă ajută să apreciez și să respect diferențele. Îmi arată, de asemenea, umanitatea noastră comună, cât de asemănători suntem în atât de multe feluri. Și indiferent de unde venim, în sala de cinema râdem împreună, simțim împreună, sperăm împreună, și asta este puterea acestei forme de artă”, a spus el.

Cum și-a descoperit pasiunea pentru cinematografie

Cruise a dezvăluit și cum s-a născut pasiunea sa pentru filme. El a declarat că din copilărie și-a dorit să descopere lumea.

Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în Senat
Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în Senat
Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone
Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone

„Dragostea mea pentru cinema a început de la o vârstă foarte fragedă, de când mă știu. Eram doar un copil mic într-o sală de cinema întunecată și îmi amintesc că raza de lumină traversa sala și mi s-a părut că exploda pe ecran. Brusc, lumea era mult mai mare decât cea pe care o cunoșteam… și acea rază de lumină a trezit în mine dorința de a descoperi lumea”.

Tom Cruise, nominalizat la patru premii Oscar

De-a lungul carierei, Tom Cruise a fost nominalizat la patru premii Oscar:

  • Cel mai bun actor pentru „Born on the Fourth of July” și „Jerry Maguire”
  • Cel mai bun actor în rol secundar pentru „Magnolia”
  • Cel mai bun film, pentru rolul de producător în „Top Gun: Maverick”

La Governors Awards, alte premii onorifice au fost acordate coregrafei Debbie Allen, designerului de producție Wynn Thomas și lui Dolly Parton, care a trimis un mesaj video din motive de sănătate, pentru a primi premiul umanitar Jean Hersholt.

Pe covorul roșu s-au strâns zeci de vedete, printre care Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson și Emma Stone, toate prezente pentru a celebra realizările din industria filmului și pentru a participa la cursa pentru premiile Oscar din acest an.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:45 - Hollywood îl celebrează: Tom Cruise, premiu pentru întreaga carieră
12:38 - Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în Senat
12:29 - Tusk, după atacul de pe calea ferată: Șina a fost aruncată în aer intenționat
12:23 - Activitatea clinicii în care a murit fetița de doi ani a fost suspendată. Inspecția Sanitară acuză instituția de nere...
12:11 - Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone
12:10 - Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale