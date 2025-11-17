Hollywood îl celebrează: Tom Cruise, premiu pentru întreaga carieră

Actorul american Tom Cruise a primit duminică un premiu onorific al Academiei Americane de Film în cadrul ceremoniei Governors Awards, eveniment care celebrează carierele remarcabile din cinematografie.

Statueta i-a fost înmânată de regizorul Alejandro G. Iñárritu, care îl dirijează pe Cruise într-un nou film, încă fără titlu, programat pentru lansare în octombrie 2026. În discursul său, Cruise a povestit despre pasiunea sa pentru cinematografie și despre oamenii care fac posibilă realizarea unui film.

„Cinematografia mă poartă în jurul lumii. Mă ajută să apreciez și să respect diferențele. Îmi arată, de asemenea, umanitatea noastră comună, cât de asemănători suntem în atât de multe feluri. Și indiferent de unde venim, în sala de cinema râdem împreună, simțim împreună, sperăm împreună, și asta este puterea acestei forme de artă”, a spus el.

Cruise a dezvăluit și cum s-a născut pasiunea sa pentru filme. El a declarat că din copilărie și-a dorit să descopere lumea.

„Dragostea mea pentru cinema a început de la o vârstă foarte fragedă, de când mă știu. Eram doar un copil mic într-o sală de cinema întunecată și îmi amintesc că raza de lumină traversa sala și mi s-a părut că exploda pe ecran. Brusc, lumea era mult mai mare decât cea pe care o cunoșteam… și acea rază de lumină a trezit în mine dorința de a descoperi lumea”.

De-a lungul carierei, Tom Cruise a fost nominalizat la patru premii Oscar:

Cel mai bun actor pentru „Born on the Fourth of July” și „Jerry Maguire”

Cel mai bun actor în rol secundar pentru „Magnolia”

Cel mai bun film, pentru rolul de producător în „Top Gun: Maverick”

La Governors Awards, alte premii onorifice au fost acordate coregrafei Debbie Allen, designerului de producție Wynn Thomas și lui Dolly Parton, care a trimis un mesaj video din motive de sănătate, pentru a primi premiul umanitar Jean Hersholt.

Pe covorul roșu s-au strâns zeci de vedete, printre care Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson și Emma Stone, toate prezente pentru a celebra realizările din industria filmului și pentru a participa la cursa pentru premiile Oscar din acest an.