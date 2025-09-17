Filmul „Cravata Galbenă”, în cinematografe din luna noiembrie

Filmul „Cravata Galbenă”, care prezintă viaţa marelui dirijor Sergiu Celibidache, va putea fi văzut, începând din 14 noiembrie, în cinematografele din întreaga ţară. „Sper ca acest film să ofere publicului din România, şi nu numai, puţin curaj, curajul de a visa”, a afirmat Adela Vrînceanu Celebidachi, unul dintre producătorii filmului.

Filmul, care va putea fi văzut în cinematografe începând cu data de 14 noiembrie, prezintă povestea de viața a dirijorului Sergiu Celibidache, de la copilăria petrecută în România, sub autoritatea unui tată sever, până la fuga de acasă pentru a-și urma visul muzical.

Povestea urmărește lupta pentru supraviețuire a lui Celibidache în Germania, în timpul și după război, precum și căderea și revenirea carierei sale.

„Cravata Galbenă explorează teme precum familia, iertarea, iubirea, perseverenţa, pasiunea şi arta. Cred că este un film care va atrage un public larg, nu doar iubitorii muzicii clasice”, a afirmat actorul Ben Schnetzer.

Filmul „Cravata Galbenă” a fost realizat pe parcursul a mai bine de şapte ani, incluzând documentarea, pregătirea, filmările și post-producția.

În rolurile principale joacă John Malkovich („Dangerous Liaisons”, „Being John Malkovich”) și Miranda Richardson („Tom & Viv”, „Damage”), ambii de două ori nominalizați la premiile Oscar, alături de Ben Schnetzer („The Book Thief”) și Kate Phillips („Peaky Blinders”, „Downton Abbey”).

Distribuția este completată de Sean Bean („Game of Thrones”, „The Lord of the Rings”), câștigător a două premii BAFTA, Anton Lesser („Game of Thrones”) și Charlie Rowe („Rocketman”).

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care a scris scenariul împreună cu James Olivier.

Echipa de creație include nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, specialistul în machiaj, coafură și protezare Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru. Muzica originală a fost compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, James Olivier, Andrei Boncea și Robert W. Cort.