Filmul care a șocat societatea și cinematografia în anii ’70

În vara anului 1974, cinematografia franceză a fost zguduită de apariția unui film care avea să devină un fenomen cultural global: Emmanuelle.

Regizat de Just Jaeckin și având-o în rolul principal pe Sylvia Kristel, această adaptare a romanului omonim al scriitoarei Emmanuelle Arsan a provocat controverse, a stârnit discuții despre moralitate și a schimbat pentru totdeauna percepția publicului asupra filmelor erotice.

Emmanuelle urmărește viața unei tinere franceze care se mută în Bangkok alături de soțul ei diplomat. Aici, ea este introdusă într-o lume a plăcerilor și a explorării sexuale, sub îndrumarea unui bărbat misterios, Mario. Filmul se remarcă prin atmosfera sa senzuală și prin abordarea deschisă a subiectelor tabu ale vremii.

În ciuda succesului său comercial, filmul a fost întâmpinat cu critici amestecate. Roger Ebert, celebrul critic de film american, a apreciat pelicula, considerând-o o „călătorie senzuală” care reține „inocența” personajului principal chiar și în mijlocul unui „vârtej erotic”.

Lansat în Franța în 1974, Emmanuelle a devenit rapid un succes de box office, vânzând aproape 9 milioane de bilete. Un cinematograf de pe Champs-Élysées din Paris a difuzat filmul timp de 13 ani consecutiv, un record pentru acea perioadă.

În Regatul Unit, a fost prima producție pentru adulți care a fost difuzată în cinematografele obișnuite, după ce a fost supusă unor tăieri semnificative ale scenelor de sex.

În Statele Unite, Columbia Pictures a distribuit filmul, devenind prima lor producție cu clasificare X. Campania de promovare a fost una sofisticată, cu sloganul „X was never like this”, sugerând o abordare mai artistică a filmului față de alte producții similare

În ciuda succesului său comercial, Emmanuelle a fost subiectul multor controverse. Scenele sale explicite și abordarea deschisă a sexualității au stârnit reacții puternice din partea criticilor și a autorităților. În Franța, filmul a fost inițial ținut în așteptare de autoritățile de cenzură, fiind aprobat abia după câteva luni.

De-a lungul decadelor, Emmanuelle a inspirat numeroase continuări și imitații, devenind un simbol al cinematografiei erotice europene. Seria a inclus filme precum Goodbye Emmanuelle (1977), Emmanuelle 2 (1975) și Emmanuelle 4 (1984), fiecare continuând povestea personajului principal într-un context diferit.

În 2024, la 50 de ani de la lansarea originalului, regizoarea Audrey Diwan a realizat un remake al filmului, adaptând povestea la sensibilitățile contemporane și punând accent pe autonomia feminină. Cu toate acestea, noua versiune a primit recenzii mixte din partea criticilor, fiind considerată de unii ca o reinterpretare slabă a originalului.

Astăzi, Emmanuelle rămâne un punct de referință în istoria cinematografiei, fiind studiată în cadrul cursurilor de film și apreciată pentru impactul său asupra reprezentării sexualității în media.