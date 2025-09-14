Filmul care a șocat societatea și cinematografia în anii ’70
- Emma Cristescu
- 14 septembrie 2025, 16:17
În vara anului 1974, cinematografia franceză a fost zguduită de apariția unui film care avea să devină un fenomen cultural global: Emmanuelle.
Regizat de Just Jaeckin și având-o în rolul principal pe Sylvia Kristel, această adaptare a romanului omonim al scriitoarei Emmanuelle Arsan a provocat controverse, a stârnit discuții despre moralitate și a schimbat pentru totdeauna percepția publicului asupra filmelor erotice.
Emmanuelle, cel mai apreciat film erotic
Emmanuelle urmărește viața unei tinere franceze care se mută în Bangkok alături de soțul ei diplomat. Aici, ea este introdusă într-o lume a plăcerilor și a explorării sexuale, sub îndrumarea unui bărbat misterios, Mario. Filmul se remarcă prin atmosfera sa senzuală și prin abordarea deschisă a subiectelor tabu ale vremii.
În ciuda succesului său comercial, filmul a fost întâmpinat cu critici amestecate. Roger Ebert, celebrul critic de film american, a apreciat pelicula, considerând-o o „călătorie senzuală” care reține „inocența” personajului principal chiar și în mijlocul unui „vârtej erotic”.
Impactul cultural și succesul internațional
Lansat în Franța în 1974, Emmanuelle a devenit rapid un succes de box office, vânzând aproape 9 milioane de bilete. Un cinematograf de pe Champs-Élysées din Paris a difuzat filmul timp de 13 ani consecutiv, un record pentru acea perioadă.
În Regatul Unit, a fost prima producție pentru adulți care a fost difuzată în cinematografele obișnuite, după ce a fost supusă unor tăieri semnificative ale scenelor de sex.
În Statele Unite, Columbia Pictures a distribuit filmul, devenind prima lor producție cu clasificare X. Campania de promovare a fost una sofisticată, cu sloganul „X was never like this”, sugerând o abordare mai artistică a filmului față de alte producții similare
Controverse și critici
În ciuda succesului său comercial, Emmanuelle a fost subiectul multor controverse. Scenele sale explicite și abordarea deschisă a sexualității au stârnit reacții puternice din partea criticilor și a autorităților. În Franța, filmul a fost inițial ținut în așteptare de autoritățile de cenzură, fiind aprobat abia după câteva luni.
De-a lungul decadelor, Emmanuelle a inspirat numeroase continuări și imitații, devenind un simbol al cinematografiei erotice europene. Seria a inclus filme precum Goodbye Emmanuelle (1977), Emmanuelle 2 (1975) și Emmanuelle 4 (1984), fiecare continuând povestea personajului principal într-un context diferit.
În 2024, la 50 de ani de la lansarea originalului, regizoarea Audrey Diwan a realizat un remake al filmului, adaptând povestea la sensibilitățile contemporane și punând accent pe autonomia feminină. Cu toate acestea, noua versiune a primit recenzii mixte din partea criticilor, fiind considerată de unii ca o reinterpretare slabă a originalului.
Astăzi, Emmanuelle rămâne un punct de referință în istoria cinematografiei, fiind studiată în cadrul cursurilor de film și apreciată pentru impactul său asupra reprezentării sexualității în media.
