O aeronavă Ryanair a decolat fără pasageri, lăsând 192 de persoane blocate în Franța

Un zbor operat de Ryanair, programat să plece din estul Franței spre Marrakech, a decolat fără niciun pasager la bord, în timp ce 192 de persoane cu bilete valide au rămas blocate în terminal, potrivit relatărilor din presa internațională și din industria aviației, potrivit thetraveler.org.

Evenimentul a avut loc pe 14 aprilie pe Aeroportul Vatry, un aeroport regional din regiunea Champagne.

Conform informațiilor publicate de publicații internaționale din domeniul turismului și aviației, aeronava urma să opereze un zbor către Marrakech, însă niciunul dintre cei 192 de pasageri programați nu a reușit să se îmbarce.

Relatările indică faptul că pasagerii s-au aflat în zona porții de îmbarcare, însă li s-a comunicat că aceasta fusese deja închisă. Ulterior, avionul a decolat fără pasageri, în timp ce aceștia au rămas în terminal, fără soluții imediate.

Mai multe relatări din presa franceză și internațională descriu o situație confuză în zona de îmbarcare. Pasagerii susțin că au ajuns la timp, conform informațiilor de pe bilete, însă nu au mai fost acceptați la bord după închiderea porții.

Unii călători au declarat pentru presă că nu au primit avertizări clare privind apelul final pentru îmbarcare.

„Eram acolo, în apropierea porții, și dintr-odată ni s-a spus că este prea târziu și că nu mai putem urca în avion.”

Imaginile distribuite în media arată grupuri de turiști, familii și călători individuali rămași în aeroport, încercând să obțină informații despre reprogramarea zborurilor, cazare sau compensații.

Modelul operațional al Ryanair se bazează pe rotații rapide ale aeronavelor și respectarea strictă a programului. Acest lucru permite menținerea tarifelor reduse, dar implică și reguli stricte privind închiderea porților de îmbarcare.

În numeroase cazuri documentate anterior, pasagerii au fost refuzați la îmbarcare chiar și pentru întârzieri de câteva minute. Analizele din industrie arată că acest tip de operare reduce flexibilitatea în situații neprevăzute, cum ar fi întârzieri la controlul de securitate sau probleme de coordonare în aeroport.

Incidentul de la Vatry este considerat neobișnuit pentru că aeronava a decolat complet goală, ceea ce amplifică întrebările privind decizia operațională și comunicarea dintre aeroport și companie.

Situația readuce în discuție aplicarea Regulamentul (CE) nr. 261/2004, care stabilește drepturile pasagerilor aerieni în Uniunea Europeană.

Conform acestui regulament, pasagerii pot avea dreptul la compensații financiare, rambursare sau redirecționare dacă li se refuză îmbarcarea împotriva voinței lor, cu condiția să fi respectat cerințele de check-in și îmbarcare.

În funcție de distanța zborului, compensațiile pot ajunge până la 250, 400 sau 600 de euro. De asemenea, companiile sunt obligate să ofere asistență, inclusiv mese, cazare și transport alternativ, atunci când este necesar.

Experții în drepturile consumatorilor subliniază că, în acest caz, elementul esențial va fi dacă pasagerii au ajuns la timp la poartă și dacă informațiile privind închiderea acesteia au fost comunicate clar.

Incidentul de pe aeroportul Vatry apare într-un context mai larg, în care transportul aerian european se confruntă cu presiuni operaționale, inclusiv lipsa de personal, întârzieri și aglomerație în aeroporturi.

Specialiștii din industrie subliniază că aeroporturile regionale, precum Vatry, au resurse mai limitate și mai puține alternative pentru pasageri în caz de perturbări. În astfel de situații, impactul asupra călătorilor poate fi mai sever.

În același timp, cazul alimentează dezbaterea privind echilibrul dintre eficiența operațională și experiența pasagerilor, în special în sectorul companiilor low-cost.