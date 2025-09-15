Pentru prima dată în România: musicalul original legendar „Notre-Dame de Paris”

Pentru prima dată în România, publicul va avea ocazia să asiste la musicalul original francez „Notre-Dame de Paris”, un eveniment de referință în istoria teatrului muzical. Spectacolul va avea loc la Romexpo, București, în perioada 15–20 ianuarie 2026, cu cinci reprezentații de excepție.

Publicul român va putea trăi magia acestui spectacol grandios în limba franceză, ascultând live hiturile mondiale „Belle”, „Danse mon Esmeralda”, „Le temps des cathédrales” și multe altele, interpretate de artiști internaționali de top.

După succesul răsunător de la premiera mondială din 2016, la Palais des Congrès din Paris – unde a înregistrat opt săptămâni consecutive de reprezentații cu casa închisă – această producție a cucerit peste 15 milioane de spectatori în întreaga lume.

„Notre-Dame de Paris” este o capodoperă a teatrului muzical franco-canadian, creată de compozitorul Riccardo Cocciante și libretistul Luc Plamondon, inspirată din celebrul roman al lui Victor Hugo. Lansat la Paris în 1998, musicalul a fost tradus în nouă limbi, jucat în peste 20 de țări, cu peste 5000 de reprezentații și 11 milioane de CD-uri și DVD-uri vândute.

Versiunea franceză care va ajunge la București face parte dintr-un turneu internațional impresionant. Spectacolul implică o logistică amplă, cu 200 de tone de decoruri transportate în șapte mega-trailere.

Pe scenă vor urca artiști internaționali de renume: Angelo Del Vecchio, apreciat pentru rolul lui Quasimodo în versiunile italiană și engleză ale musicalului, revine în acest rol emblematic, iar Daniel Lavoie, legendarul interpret original al personajului Frollo, reînvie emoția care a fascinat publicul încă din 1998.

Spectacolul este regizat și coregrafiat de celebrul Gilles Maheu, recunoscut pentru viziunea sa artistică inovatoare.

Luc Plamondon, unul dintre cei mai importanți libretisti francofoni, a devenit un nume de referință în teatrul muzical după succesul Starmania și colaborarea cu Michel Berger. În parteneriat cu Cocciante, a dat viață unei opere care a marcat istoria genului. Riccardo Cocciante, compozitor cu o profundă pasiune pentru opera și muzica clasică, a debutat în anii ’70 și a atins apogeul carierei prin compozițiile memorabile ale acestui musical.

Fotografii oficiale ale spectacolului: https://disk.yandex.ru/d/Sf2wMMVaj4L5Xg Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=VOyS2qwCvIM Bilete: https://www.eventim.ro/ro/bilete/notre-dame-de-paris-the-original-musical-bucuresti-romexpo-672128/event.html

Organizator: Sens Music

Cu peste 20 de ani de experiență, Sens Music este o companie internațională de producție de evenimente, activă în România, Grecia, Serbia și Bulgaria. Deține echipamente proprii de scenă, sunet, lumini și LED, asigurând producții la standarde europene. Printre proiectele recente se numără concertele Larei Fabian, Scorpions și Nikos Vertis, precum și producția tehnică a festivalului Rockstadt.

Vlad Costandoi, fondatorul Sens Music, declară: „Este o onoare să aducem pentru prima dată în România producția originală a musicalului legendar Notre-Dame de Paris. Sub sloganul Sens Music – The Ambassador of Emotions, ne asumăm misiunea de a crea experiențe care trezesc emoție autentică și rămân în sufletul publicului. Credem în puterea artei de a uni oamenii – și fiecare eveniment pe care îl realizăm reflectă această viziune.”