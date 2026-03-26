Domul din Köln introduce taxă de vizitare pentru turiști

O nouă destinație turistică din Europa se alătură orașelor care aplică taxe de vizitare pentru turiști. Autoritățile locale au anunțat că această măsură va fi introdusă pentru a sprijini întreținerea atracțiilor turistice și pentru a gestiona fluxul mare de vizitatori, potrivi timeout.com.

Începând cu a doua jumătate a acestui an, vizitatorii Domului din Köln vor trebui să plătească pentru a-i trece pragul, ca urmare a creșterii costurilor de întreținere. Deși orașele europene mari se mândresc cu catedrale impresionante, precum St. Paul's din Londra, Notre-Dame de Paris sau Domul din Milano, Domul din Köln rămâne cea mai frecventată atracție locală, primind anual aproximativ șase milioane de vizitatori.

Construit pe parcursul a peste șase secole, între 1248 și 1880, Domul Kölner domină principalul nod feroviar al orașului german. Recunoscut ca Patrimoniu Mondial UNESCO în 1996, până acum accesul în interior a fost gratuit.

Totuși, inflația, majorarea costurilor cu personalul și diminuarea rezervelor financiare au determinat autoritățile să introducă o taxă de intrare. Conform agenției germane de știri dpa, această taxă se va aplica în principal turiștilor, care reprezintă 99% din vizitatori.

Autoritățile intenționează să introducă o taxă de vizitare în a doua jumătate a acestui an, valoarea acesteia fiind estimată între 12 și 15 euro (aproximativ 10-13 lire sterline), potrivit informațiilor publicate de sursa menționată.

Conform relatărilor, se ia în considerare și majorarea tarifelor pentru activități precum vizitarea trezoreriei, urcarea în turnuri sau participarea la concerte. În schimb, accesul la lumânările votive și la rugăciunea în spațiile special amenajate va rămâne gratuit.

Rectorul catedralei a explicat că, deși decizia ar putea părea pentru unii o schimbare în tradițiile bine cunoscute, aceasta este necesară pentru a asigura întreținerea și funcționarea eficientă a edificiului.

„Ne așteptăm ca noua taxă de intrare să calmeze semnificativ operațiunile zilnice din catedrală și să contribuie la o mai bună accesibilitate a catedralei ca lăcaș de cult și spațiu sacru, a adăugat acesta.

Propunerea ministrului francez al Culturii, Rachida Dati, de a introduce o taxă de acces la Notre-Dame de Paris, recent redeschisă, nu a fost niciodată aprobată oficial.

În Italia, majoritatea lăcașurilor de cult, precum Catedrala din Florența sauBazilica Sfântul Petru de la Vatican, continuă să permită accesul gratuit vizitatorilor, însă această practică nu se aplică în toate țările europene.

Printre exemplele unde vizitarea implică costuri se numără Sagrada Familia din Barcelona, cu un bilet general de 26 de euro, Catedrala din Berlin, unde intrarea se ridică la 15 euro, și Abația Westminster din Londra, pentru care vizitatorii trebuie să achite 31 de lire sterline.

Catedrala Saint Paul, o biserică anglicană situată pe colina Ludgate Hill din Londra, Marea Britanie, percepe o taxă pentru turiști; accesul la slujbe este gratuit, dar vizitele în afara orelor de cult sunt contra cost.