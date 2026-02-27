Cele mai populare destinații turistice din Spania sunt în alertă din cauza roiurilor de lăcuste

Autoritățile din Insulele Canare avertizează asupra unui pericol care ar putea afecta serios unele dintre cele mai căutate destinații turistice ale arhipelagului. Potrivit oficialilor, există un risc tot mai ridicat de apariție a unei infestări de la lăcuste în zone intens frecventate de turiști, informează Express.

Insulele Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria și Fuerteventura se află în centrul atenției, fiind considerate cele mai expuse în acest momentdin cauza roiurilor de lăcuste din ultimele zile. Aceste destinații, recunoscute pentru plajele spectaculoase și clima blândă pe tot parcursul anului, ar putea fi afectate dacă fenomenul va lua amploare.

Deși lăcusta cu coarne scurte nu constituie un risc direct pentru populație, specialiștii avertizează că, în anumite condiții, ar putea deveni o amenințare serioasă pentru agricultură. O eventuală explozie a populației acestor insecte ar pune presiune pe culturi, inclusiv pe podgorii, repetând un scenariu similar celui înregistrat în urmă cu aproximativ două decenii, când roiurile au provocat pagube considerabile.

În ultimele zile, rețelele sociale au fost inundate de imagini surprinse în mediul rural, unde lăcustele pot fi văzute invadând câmpurile. Insectele au ajuns dinspre Sahara Occidentală, favorizate de umiditatea ridicată și temperaturi blânde, condiții propice pentru deplasarea și înmulțirea lor.

Fenomenul a fost semnalat în mai multe zone din Lanzarote, inclusiv în stațiuni și localități intens vizitate de turiști, precum Arrecife, Costa Teguise, Famara, Uga și Tahíche. Autoritățile monitorizează evoluția situației pentru a preveni o eventuală extindere a invaziei și impactul asupra culturilor agricole din insulă.

Es el impresionante enjambre de langostas que ha llegado a la isla de Lanzarote desde el Sáhara. En este video, la marea de langostas sorprendía a los conejeros en Famara, camino a San Juan. pic.twitter.com/tq4sRRSXyQ — RTVECanarias (@RTVECanarias) February 25, 2026

Roiuri de lăcuste au fost semnalate nu doar într-o singură zonă, ci și în alte părți ale arhipelagului, inclusiv în nordul insulei Tenerife. Fenomenul readuce în memorie un episod dramatic petrecut în urmă cu aproximativ două decenii, când Lanzarote s-a confruntat cu o invazie severă. Atunci, terenurile agricole au suferit pierderi considerabile, iar viața cotidiană a localnicilor a fost serios perturbată.

Amploarea infestării de la acea vreme a fost atât de mare încât autoritățile au mobilizat inclusiv echipe de pompieri pentru a limita răspândirea insectelor. De-a lungul istoriei, lăcustele au traversat distanțe impresionante, fiind purtate dinspre continentul african de curenții estici încărcați cu praf saharian.

Potrivit Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), lăcusta este considerată cea mai distructivă specie migratoare de dăunători din lume. În condiții de mediu favorabile, insectele își schimbă comportamentul, formând roiuri dense și extrem de mobile, capabile să distrugă rapid suprafețe întinse de culturi.

Impactul lor este impresionant: o lăcustă consumă zilnic o cantitate de hrană echivalentă cu propria greutate. Un roi care acoperă un singur kilometru pătrat poate reuni până la 80 de milioane de exemplare adulte, iar într-o singură zi acestea pot consuma hrană cât pentru aproximativ 35.000 de persoane.

Autoritățile din Lanzarote au activat serviciile de mediu și au instituit stare de alertă maximă pentru următoarele 48 de ore, în contextul apariției unor roiuri de lăcuste. Oficialii privesc situația cu prudență, dar își exprimă speranța că fenomenul nu va degenera într-o infestare de amploare.