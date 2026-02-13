Peste 90% dintre locuitorii din Oslo au un parc la câteva minute de casă

Capitala Oslo se află în fruntea clasamentului global al orașelor verzi, oferind locuitorilor săi un acces nemaiîntâlnit la natură. Peste 90% dintre cetățeni locuiesc la doar câteva minute de mers pe jos de un parc sau o zonă verde, ceea ce transformă capitala într-un model de oraș mai puțin poluat, informează Express.

Inițiativele municipale care au pus accent pe dezvoltarea spațiilor verzi și pe păstrarea echilibrului între urbanizare și natură au creat un mediu urban prietenos și sănătos. Parcurile nu sunt doar locuri de relaxare, ci și puncte de întâlnire pentru comunitate, spații pentru sport și recreere, contribuind la bunăstarea locuitorilor.

Orașele lumii sunt adesea dominate de clădiri gri și aglomerări urbane, însă numeroase centre urbane se remarcă prin abundența spațiilor verzi care aduc prospețime și echilibru vieții cotidiene. Conform specialiștilor în turism de la Iglu Cruise, Oslo, capitala Norvegiei, se evidențiază drept cel mai verde oraș din lume.

Cercetătorii au evaluat mai multe orașe internaționale, luând în considerare procentul de suprafață acoperită de vegetație, accesibilitatea spațiilor verzi pentru locuitori și calitatea aerului. În urma acestei analize, a fost creat „Indicele Orașelor Verzi”, iar Oslo a obținut primul loc cu un scor impresionant de 77,3 din 100.

Orașul norvegian se distinge prin aer curat și prin densitatea impresionantă a parcurilor și zonelor verzi. Aproape toți locuitorii, 95%, trăiesc la mai puțin de 300 de metri de un spațiu verde, ceea ce face din Oslo una dintre capitalele europene cele mai ușor de explorat pe jos.

Vizitatorii orașului Oslo au oportunitatea de a descoperi spații verzi chiar în inima urbanului, prin așa-numitele „parcuri de buzunar”. Aceste zone mici, rezultate din transformarea unor vechi locuri de parcare de către voluntarii locali, oferă o oază de natură în cartierele mai dens construite.

Pentru o evadare rapidă în natură, călătorii pot lua un tren de aproximativ 20 de minute până în Oslomarka, o pădure întinsă în apropierea orașului, unde traseele din jurul lacului Sognsvann oferă experiențe de neuitat pentru drumeții și plimbări.

Oslo se distinge însă nu doar prin frumusețea sa pentru oameni, ci și pentru albine. Prima „autostradă a albinelor” din lume traversează orașul, combinând coridoare de flori native cu hoteluri pentru insecte, menite să ofere adăpost și hrană polenizatorilor în mediul urban.

Parcul Vigeland se remarcă prin cea mai mare colecție de sculpturi realizate de un singur artist din lume, o fuziune impresionantă între artă și natură care fascinează vizitatorii și oferă numeroase oportunități pentru fotografii memorabile.

