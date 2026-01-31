Exclusiv. Sustenabilitate urbană. Orașe care devin „verzi”

Urbanizarea accelerată și schimbările climatice impun orașelor să adopte modele de dezvoltare durabilă, menite să reducă impactul asupra mediului, să optimizeze consumul de resurse și să asigure o calitate superioară a vieții locuitorilor.

Conceptul de oraș verde presupune o abordare integrată, care combină infrastructura eco‑friendly, mobilitatea durabilă și clădirile inteligente, transformând orașele în ecosisteme reziliente, eficiente și atractive pentru cetățeni. Aceste transformări nu sunt doar ecologice, ci și economice, creând oportunități de dezvoltare, reducând costurile energetice și stimulând inovarea tehnologică.

Infrastructura urbană sustenabilă implică dezvoltarea de spații verzi, parcuri urbane, acoperișuri și fațade vegetale, precum și sisteme eficiente de gestionare a apei și energiei. Exemplele internaționale arată impactul pozitiv al acestor măsuri.

Copenhaga, capitala Danemarcei, reprezintă un model de oraș verde la nivel european, cu un buget de peste 500 milioane euro alocat pentru piste de biciclete, parcuri și zone pietonale. Orașul și-a propus să devină complet neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2030, reducând deja emisiile cu aproximativ 75% față de 2005. În Curitiba, Brazilia, urbanismul sustenabil a fost implementat printr-un sistem de transport rapid și eficient, programe comunitare de reciclare și amenajare a spațiilor verzi, demonstrând că strategia și implicarea cetățenilor pot fi mai importante decât bugetele foarte mari.

În România, orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara și Suceava implementează planuri verzi finanțate prin fonduri europene și bugete locale, estimate între 20 și 150 milioane euro. Proiectele vizează reducerea poluării, crearea de spații verzi și infrastructură pentru mobilitate durabilă. În paralel, reglementările naționale prevăd instituirea zonelor cu emisii scăzute și modernizarea transportului public, oferind cadrul legal necesar implementării acestor inițiative.

Mobilitatea sustenabilă este esențială pentru reducerea poluării și a dependenței de combustibili fosili. Transportul electric, combinat cu infrastructura inteligentă, contribuie la creșterea eficienței și confortului urban.

La nivel internațional, Masdar City în Emiratele Arabe Unite, cu un buget inițial de 22 miliarde USD, este un exemplu emblematic de oraș zero carbon și zero deșeuri, cu transport public electric și infrastructură smart. Proiectul integrează sisteme de energie solară, reciclarea apei și clădiri eficiente energetic. Sharjah Sustainable City, cu investiții de peste 500 milioane USD, combină panouri fotovoltaice, infrastructură pentru vehicule electrice și urban farming, demonstrând cum tehnologia și comunitatea pot coexista într-un mediu urban durabil.

În România, orașele mari au început tranziția către transportul electric. Bucureștiul, Cluj-Napoca și Timișoara introduc autobuze electrice și extind stațiile de încărcare pentru vehicule electrice, cu investiții între 50 și 150 milioane euro. Legea mobilității urbane obligă municipalitățile să prioritizeze transportul public și să creeze zone cu emisii scăzute până în 2026–2027, consolidând cadrul legislativ pentru dezvoltarea sustenabilă.

Clădirile reprezintă un consum major de energie în orașe, iar eficiența lor este crucială pentru sustenabilitate. Clădirile inteligente utilizează tehnologii IoT, sisteme HVAC eficiente, surse regenerabile și principiul NZEB (Nearly Zero Energy Buildings), reducând consumul energetic și emisiile de carbon.

Exemple internaționale includ clădiri rezidențiale și de birouri din Copenhaga și Sharjah, care monitorizează consumul de energie și adaptează iluminatul, climatizarea și consumul de apă automat. În România, noile clădiri din București și Cluj-Napoca respectă standardele UE NZEB, cu investiții între 2 și 10 milioane euro per clădire de birouri, contribuind la dezvoltarea orașelor verzi.

Reglementările și politicile publice sunt esențiale pentru succesul orașelor verzi. La nivel european, Misiunea „100 de orașe neutre din punct de vedere climatic până în 2030” sprijină orașele în tranziția către sustenabilitate prin finanțări și consultanță tehnică. În România, Legea mobilității urbane și standardele NZEB pentru construcții impun criterii clare pentru transport, clădiri și infrastructură. Aceasta asigură un cadru legal solid și promovează coerența în implementarea proiectelor urbane durabile.

Orașele verzi reprezintă viitorul dezvoltării urbane, combinând infrastructură eco‑friendly, transport electric și clădiri inteligente. Transformarea lor necesită planificare strategică, bugete consistente, reglementări eficiente și implicarea comunității.