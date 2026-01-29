Planul SUA pentru Groenlanda: baze militare noi, „Domul de Aur” și libertate operațională extinsă

Trimisul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat principalele elemente ale unei propuneri americane adresate Danemarcei, care vizează extinderea prezenței militare a SUA pe insula arctică, inclusiv prin posibile noi baze, creșterea libertății operaționale și instalarea unui sistem de apărare antirachetă de tip „Dom de Aur”, relatează joi dpa.

Într-un articol de opinie publicat joi în The New York Times, emisarul special al SUA, Jeff Landry, a precizat că nu poate oferi informații concrete despre forma finală a unui eventual acord-cadru privind Groenlanda.

Acesta a subliniat însă că „cadrul se bazează pe acordurile de apărare din 1941 şi 1951 dintre Statele Unite şi Danemarca şi ar spori securitatea americană, pe cea a NATO şi a Groenlandei şi ar reafirma obligaţii de apărare transatlantice de lungă durată.”

Acordul semnat în 1951 oferă deja Statelor Unite o marjă considerabilă de acțiune militară pe teritoriul Groenlandei, care aparține Danemarcei, stat membru NATO. În prezent, SUA administrează o singură bază militară pe insulă, respectiv baza spațială Pituffik, situată în nord-vestul Groenlandei.

Propunerea americană ar extinde această prezență, atât prin infrastructură suplimentară, cât și printr-o libertate operațională sporită pentru forțele americane.

Presiunile exercitate de președintele american Donald Trump, încă de la începutul anului, privind anexarea Groenlandei au generat tensiuni în relațiile dintre Washington și Copenhaga, dar și cu alte capitale europene.

În prezent, Statele Unite, Danemarca și Groenlanda poartă negocieri pentru identificarea unei soluții care să detensioneze situația și să stabilească un nou cadru de cooperare.

Potrivit lui Jeff Landry, un eventual acord ar putea permite desfășurarea unor sisteme avansate de apărare antirachetă, precum „Domul de Aur” al SUA, și ar contribui la contracararea influenței Chinei și Rusiei în regiunea arctică.

Emisarul american a insistat că măsurile avute în vedere nu sunt „provocatoare”, ci „preventive”, subliniind importanța strategică a zonei.

„Ei s-ar asigura că Statele Unite, nu adversarii săi, stabilesc regulile într-una din regiunile cu cele mai importante consecinţe strategice în mod permanent”, a scris Jeff Landry în articolul publicat de The New York Times.