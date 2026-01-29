International

Șefa diplomației europene avertizează după amenințările lui Trump: Regiunea nu mai are nevoie de încă un război

Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene.


Kaja Kallas, șefa diplțomației europene, este îngrijorată din cauza stării conflictuale, care ia ampoloare de la zi la zi, între SUA și Iran. E a răspuns unei întrebări legate de posibilitate ca liderul de la Casa Albă, Donald Trump, să dea „undă verde” pentru o serie de atacuri asupra Iranului, conform AFP.

Semnale de la Bruxelles după amenințările lui Donald Trump asupra Iranului

„Atunci când vine vorba de atacuri, cred că regiunea nu are nevoie de un nou război”, a afirmat Kallas, la finalul unei reuniuni a miniştrilor de externe ai Uniunii Europene (UE) la Bruxelles.

În ceea ce priveşte decizia miniştrilor de externe europeni de a include Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) din Iran pe lista UE cu organizaţii teroriste din cauza reprimării sângeroase a protestelor din Iran, Kallas a precizat că această decizie plasează CGRI la acelaşi nivel cu Statul Islamic (SI), Hamas, Hezbollah sau Al-Qaida, după cum menționează sursa citată. „Cei care acţionează prin teroare trebuie trataţi ca nişte terorişti„, a declarat Kallas.

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană. Sursa foto: Pixabay

Ce mișcare va face Uniunea Europeană

Întrebată dacă această decizie implică faptul că UE ar sprijini o potenţială intervenţie militară americană împotriva Teheranului, şefa diplomaţiei europene a afirmat că desemnarea Gardienilor Revoluţiei drept organizaţie teroristă înseamnă că statele membre UE „incriminează orice activitate sau interacţiune cu organizaţia teroristă” şi creşte presiunea asupra acesteia, însă „în ceea ce priveşte atacurile, regiunea nu are nevoie de un nou război”, a conchis Kaja Kallas.

Oficialii de la Teheran nu sunt de acord cu cerințele americanilor

Surse politice de la Teheran susțin că Iranul consideră mai costisitoare acceptarea cerințelor Statelor Unite ale Americii decât declanșarea unui conflict militar și că, în consecință, Republica Islamică s-a pregătit pentru o eventuală confruntare la nivel militar.

Informațiile au fost transmise joi publicației libaneze Al-Akhbar, cunoscută pentru apropierea sa de Hezbollah, în contextul intensificării tensiunilor dintre Teheran și Washington.

 

 

