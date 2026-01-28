SUA amenință din nou Venezuela. Marco Rubio: Suntem gata să folosim forța

Statele Unite ar putea recurge din nou la forță în relația cu Venezuela dacă autoritățile de la Caracas nu vor coopera cu Washingtonul, avertismentul urmând să fie transmis oficial miercuri de șeful diplomației americane, Marco Rubio, în fața unei comisii a Senatului. Declarațiile vin la câteva săptămâni după capturarea fostului lider venezuelean Nicolas Maduro, într-o operațiune militară americană desfășurată la Caracas, potrivit AP News.

Conform textului discursului distribuit marți, Marco Rubio urmează să sublinieze că Washingtonul ia în calcul toate opțiunile pentru a-și atinge obiectivele în Venezuela.

„Nu vă înșelați, așa cum a declarat președintele (Donald Trump), suntem gata să recurgem la forță pentru a asigura o cooperare maximă dacă celelalte metode eșuează”, se arată în document.

Secretarul de stat face referire și la liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, precizând că aceasta „este foarte conștientă de soarta rezervată lui Maduro”. Rubio mai afirmă că administrația americană consideră că „interesul său personal corespunde realizării principalelor noastre obiective”, într-un context în care Rodríguez se află în continuare sub sancțiuni impuse de Statele Unite.

Nicolas Maduro a fost capturat pe 3 ianuarie, împreună cu soția sa, în cadrul unei operațiuni militare descrise drept spectaculoase, fiind ulterior transferat și încarcerat în Statele Unite.

Autoritățile americane îl acuză de trafic de droguri. Operațiunea a generat reacții critice din partea opoziției democrate, care a susținut că administrația președintelui Donald Trump și-a depășit prerogativele prin lipsa unei autorizări a Congresului.

La 5 ianuarie, Delcy Rodríguez a fost numită șefă interimară a statului. Ulterior, Donald Trump a declarat că Washingtonul intenționează să „dicteze” deciziile Venezuelei „până la noi ordine”.

În replică, Delcy Rodríguez a afirmat duminică: „Ajunge cu ordinele Washingtonului către politicienii venezueleni”.

În perioada care a urmat, Delcy Rodríguez a semnat acorduri petroliere cu Statele Unite și a inițiat o reformă legislativă ce include o lege privind hidrocarburile.

De asemenea, au fost eliberați deținuți politici, iar autoritățile interimare au lansat apeluri pentru un dialog cu opoziția.

Casa Albă a anunțat săptămâna trecută intenția de a o invita pe Rodríguez în Statele Unite, fără a preciza o dată exactă, după o convorbire telefonică între aceasta și Donald Trump.

Potrivit Reuters, rapoarte ale serviciilor secrete americane ridică semne de întrebare cu privire la loialitatea Delcy Rodríguez față de strategia Washingtonului.

Oficiali americani au cerut public ruperea relațiilor Venezuelei cu aliați precum Iran, China și Rusia, însă președintele interimar nu a anunțat măsuri concrete în acest sens.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită la Caracas pe 15 ianuarie, unde a discutat cu Rodríguez despre viitorul politic al țării. Reuters notează că nu este clar dacă aceste discuții au modificat evaluările agențiilor de informații.

După audierea din Senat, Marco Rubio urmează să aibă o întâlnire cu lidera opoziției, María Corina Machado, potrivit Departamentului de Stat.

Deși unele rapoarte de informații indică faptul că aceasta nu ar fi în prezent pregătită să conducă țara, Donald Trump a declarat recent că dorește ca Machado să fie „implicată” în conducerea Venezuelei.