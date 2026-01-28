Washington schimbă strategia față de Venezuela. Banii blocați încep să fie returnați

Washingtonul a început procesul de eliberare a unor fonduri aparținând statului venezuelean, blocate în ultimii ani în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite. Anunțul a fost făcut marți de Delcy Rodríguez, liderul interimar de la Caracas, și reprezintă cel mai clar semnal de destindere apărut până acum între cele două părți, aflate într-un conflict diplomatic prelungit, potrivit Yahoo.com

Venezuela se află sub un regim sever de sancțiuni americane din 2019, inclusiv sub incidența unui embargo petrolier, după scrutinul controversat prin care Nicolas Maduro și-a revendicat un nou mandat prezidențial. Măsurile au vizat atât exporturile de petrol, cât și accesul statului venezuelean la activele sale financiare din străinătate.

În perioada primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă, autoritățile americane au dispus înghețarea unor conturi venezuelene de peste hotare. În 2022, Maduro estima valoarea totală a acestor fonduri la aproximativ 30 de miliarde de dolari.

„Începem să recuperăm resursele care aparțin poporului venezuelean”, a declarat Delcy Rodríguez într-o intervenție la televiziunea de stat. Potrivit acesteia, banii deblocați vor fi direcționați în special către sistemul de sănătate, pentru achiziția de echipamente medicale din Statele Unite și din alte țări. Oficialul nu a precizat suma exactă care urmează să fie pusă la dispoziția guvernului de la Caracas.

Sub coordonarea lui Rodríguez, au fost stabilite mai multe contacte directe între autoritățile americane și administrația interimară venezueleană. Liderul de la Caracas a invocat existența unor canale de comunicare „bazate pe respect și curtoazie”, atât cu președintele Donald Trump, cât și cu secretarul de stat Marco Rubio, cu care ar fi fost convenită o agendă de lucru comună.

Această apropiere vine însă cu condiții. Trump a transmis public că administrația interimară, formată din apropiați ai lui Maduro, trebuie să se alinieze intereselor strategice ale Washingtonului. Printre temele sensibile se numără accesul companiilor americane la rezervele petroliere ale Venezuelei, unele dintre cele mai mari din lume.

Președintele american a descris conducerea de la Caracas drept „foarte puternică” și a afirmat că Statele Unite au început deja să preia o parte din petrolul venezuelean. În replică, Delcy Rodríguez a susținut că Venezuela nu se află sub tutela Statelor Unite și că orice cooperare se face în condiții de suveranitate.

În paralel cu mesajele de deschidere, tonul oficialilor americani rămâne ferm. Marco Rubio urmează să avertizeze, într-o audiere în fața Comisiei pentru relații externe a Senatului, că Delcy Rodríguez riscă să aibă aceeași soartă politică precum Nicolas Maduro, dacă nu va respecta cerințele administrației Trump.

Potrivit declarațiilor pregătite pentru această audiere, Rubio consideră că interesul personal al liderului interimar ar coincide cu obiectivele strategice ale Washingtonului. Secretarul de stat va sublinia, totodată, că Statele Unite sunt pregătite să recurgă la măsuri dure pentru a obține cooperarea dorită.

Venezuela deține aproximativ 20% din rezervele mondiale de petrol și a fost, timp de decenii, un furnizor important pentru piața americană. Mai multe companii din SUA au operat pe teritoriul venezuelean până în 2007, când relațiile bilaterale au început să se deterioreze accelerat.

Un alt semnal de schimbare a apărut săptămâna trecută, când Washingtonul a confirmat numirea Laurei F. Dogu, fost ambasador în Nicaragua și Honduras, în funcția de însărcinat cu afaceri la Caracas. Decizia este interpretată de analiști drept un pas preliminar către reluarea relațiilor diplomatice complete, suspendate în 2019.

Pe plan intern, situația politică rămâne tensionată. Constituția Venezuelei prevede organizarea de alegeri anticipate dacă funcția de președinte devine vacantă înainte de jumătatea mandatului. Nicolas Maduro a depus jurământul pentru un nou mandat în ianuarie 2025.

Fiul său, deputatul Nicolas Maduro Guerra, a respins însă orice discuție privind un eventual scrutin anticipat. Acesta a susținut că legislația nu prevede organizarea de alegeri în cazul unei „răpiri” a președintelui, termen folosit de el pentru a descrie situația tatălui său.

„Nu există un termen limită și nu se discută despre alegeri”, a declarat Maduro Guerra, reafirmând poziția oficială a taberei de la putere.