Americanii știau exact unde se afla totul la capturarea lui Maduro, spune un martor ocular

Unul dintre supraviețuitorii atacului de capturare a lui Nicolás Maduro susține că trupele de elită americane dispuneau de informații precise. Militarul cubanez implicat în operațiune vorbește în premieră despre raidul sângeros pus la cale pentru capturarea președintelui Venezuelei, informează pravda.ru.

Militarul cubanez care a scăpat cu viață din atacul asupra dispozitivului de securitate al președintelui venezuelean Nicolas Maduro a făcut publice detalii despre raidul nocturn al forțelor speciale americane. El a descris modul de operare al atacatorilor, motivele pentru care trupele cubaneze nu au reușit să contracareze acțiunea și a sugerat că anumite persoane ar fi cunoscut din timp planurile operațiunii.

Este vorba despre Yohandris Varona Torres, cetățean cubanez cu 23 de ani de experiență militară, care făcea parte din Serviciul Prezidențial de Securitate Personală al lui Maduro în momentul atacului. Mărturia sa a fost obținută de jurnalistul spaniol Ignacio Ramonet.

Potrivit relatării, Varona a intrat în serviciu la miezul nopții, pentru o tură de șase ore. Aproximativ la ora 2:00, el a observat primul elicopter al forțelor speciale americane care se apropia pentru aterizare în Caracas, într-o operațiune care avea în obiectiv răpirea președintelui Venezuelei.

Militarul a reacționat imediat: și-a părăsit postul, s-a adăpostit lângă un parapet și a deschis focul. Decizia s-a dovedit crucială, întrucât cabina de gardă pe care o ocupase a fost, la scurt timp, ciuruită de gloanțele atacatorilor.

Militarul a relatat că, deși apărătorii au dat dovadă de determinare și capacitate de luptă, forțele americane au intrat în confruntare cu avantaje mari. Diferența majoră a fost puterea de foc net superioară, în condițiile în care cubanezii erau dotați doar cu armament ușor.

Potrivit mărturiei sale, atacatorii păreau să cunoască în detaliu amplasarea obiectivelor. Focul era direcționat cu precizie asupra posturilor de pază și a spațiilor de cazare, unde se aflau militarii cubanezi, inclusiv comandanții, care au fost eliminați în primele faze ale atacului.

Varona susține că bilanțul real al pierderilor suferite de americani nu a fost făcut public în întregime. El afirmă că schimbul de focuri a fost lung și intens, iar apărătorii au rezistat până la epuizarea muniției.

„În ciuda superiorității lor, sunt sigur că le-am provocat pierderi, mai multe decât recunosc. Am luptat cu încăpățânare și am continuat să tragem până când aproape toată lumea a fost ucisă sau rănită”, a explicat militarul.

Supraviețuitorul spune că imaginile luptei și orele de după nu le va uita niciodată. Cei rămași în viață au fost nevoiți să-și adune camarazii căzuți, ducându-le trupurile departe de focul confruntărilor.

„I-am cărat într-o clădire avariată, care încă oferea adăpost. A fost extrem de greu, pentru că aceștia erau oameni pe care îi cunoșteam și alături de care am luptat. Dar i-am luat pe toți cu noi și nu am abandonat pe nimeni. Tot ce-mi rămâne este durerea de a ști că nu am reușit să-i oprim”, a mărturisit Varona.

Reamintim fpatul că pe 3 ianuarie 2026, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat de forțele speciale americane în timpul unei operațiuni militare. În luptele declanșate în jurul capturării sale, 32 de cetățeni cubanezi și-au pierdut viața.

Potrivit autorităților de la Havana, cei uciși făceau parte din personalul militar cubanez desemnat să asigure securitatea liderului venezuelean. Ca reacție, Cuba a decretat doliu național. Bilanțul total al victimelor rămâne neclar: estimările indică între 75 și 100 de morți, printre care militari venezueleni și civili prinși în desfășurarea operațiunii.