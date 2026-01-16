Cetățean român, printre deținuții străini eliberați de Venezuela

Venezuela a eliberat în cursul nopţii mai mulţi cetăţeni străini încarceraţi, printre care şi un român, a anunţat ministrul ceh de externe, Petr Macinka, potrivit Reuters. Printre persoanele eliberate se numără şi un cetăţean ceh reţinut din 2024. ONG-ul venezuelean Foro Penal semnalase în noiembrie că românul Cristian Cenuşe, în vârstă de 37 de ani, era deţinut politic după ce fusese arestat de Garda Naţională Bolivariană în septembrie 2024.

Ministrul ceh de externe, Petr Macinka, a declarat vineri că cetăţeanul ceh a fost eliberat peste noapte împreună cu deţinuţi din Irlanda, România, Germania, Albania, Ucraina şi Ţările de Jos. Printre persoanele eliberate se numără şi românul Cristian Cenuşe, aflat în detenţie din septembrie 2024.

Potrivit presei cehe, cetăţeanul ceh a fost reţinut în 2024, când autorităţile venezuelene l-au acuzat că intenţiona să participe la un complot pentru asasinarea preşedintelui Nicolas Maduro şi pentru răsturnarea guvernului. Eliberarea survine după mai multe luni de detenţie, pe fondul atenţiei internaţionale asupra cazurilor deţinuţilor străini în Venezuela.

Ministerul de Externe ceh a respins acuzaţiile aduse cetăţeanului său, iar fostul ministru Jan Lipavsky a declarat anul trecut că detenţia a fost „ilegală”, „fără acuzaţii şi fără un proces echitabil”. Grupul venezuelean Foro Penal a confirmat că bărbatul a fost reţinut din motive politice, iar Petr Macinka a anunţat vineri că eliberarea a venit după „câteva săptămâni de negocieri intense”.

Tot vineri, ministrul maghiar de externe Peter Szijjarto a anunţat că şi un cetăţean maghiar, arestat în timp ce făcea parte din echipajul internaţional al unei nave de cercetare, a fost eliberat. Deciziile marchează o serie de eliberări deţinuţi străini în Venezuela, inclusiv din România, Germania, Irlanda, Albania, Ucraina şi Ţările de Jos.

Venezuela a anunţat săptămâna aceasta că peste 400 de persoane au fost eliberate, însă grupurile pentru drepturile omului susţin că cifra reală este mai mică. Printre cei eliberaţi se află cetăţeni străini, inclusiv români şi cehi, în cadrul unor negocieri internaţionale.

Potrivit Foro Penal, românul Cristian Cenuşe, deţinut politic, a reuşit să o contacteze pe soţia sa pe 1 noiembrie 2025, după zece luni de dispariţie. Cenuşe, în vârstă de 37 de ani şi tată al unei fetiţe de doi ani, fusese arestat pe 27 septembrie 2024 de Garda Naţională Bolivariană în San Cristóbal, în timp ce călătorea cu autobuzul spre Caracas.