În ultimele zile, în mediul online a circulat o relatare atribuită unui martor ocular care afirmă că în timpul operațiunii militare a Statelor Unite pentru capturarea dictatorului venezuelean Nicolás Maduro ar fi fost utilizate arme neconvenționale, printre care un posibil dispozitiv sonor, potrivit Hokanews.

Relatarea, promovată de secretarul de presă al Casei Albe pe platforma X, a generat discuții și speculații la nivel internațional. Sursele care au preluat această poveste includ relatări detaliate ale presupusului martor și menționează că autoritățile americane nu au confirmat oficial utilizarea unor astfel de arme.

Conform declarațiilor atribuite unui gardian venezuelean care ar fi fost staționat la o bază militară din Caracas în vremea operațiunii, sistemele de radar au încetat brusc să funcționeze înainte de începutul atacului.

„Eram în gardă, dar dintr-o dată toate sistemele noastre radar s-au oprit fără nicio explicație.,” a spus martorul, potrivit relatărilor preluate de unele publicații internaționale.

Următorul element menționat în această relatare este apariția unui număr mare de drone deasupra pozițiilor militare.

Martorul descrie apoi mișcările forțelor americane: din aproximativ opt elicoptere ar fi coborât circa douăzeci de soldați. „Erau foarte avansați din punct de vedere tehnologic... Eram sute, dar nu aveam nicio șansă.” se arată într-un alt citat din interviu atribuit gardianului.

În continuare, acesta susține că forțele venezuelene nu au putut riposta eficient în fața capacității de foc și vitezei soldaților americani.

În aceeași relatare, martorul evocă utilizarea unui dispozitiv neidentificat descris ca o undă sonoră intensă. „A fost ca o undă sonoră foarte intensă… Dintr-o dată am simțit ca și cum capul meu exploda din interior”, ar fi declarat acesta despre momentul presupusului atacului cu astfel de mijloace.

Potrivit relatărilor citate, mulți dintre cei aflați la fața locului ar fi prezentat simptome precum sângerări nazale sau vărsături cu sânge, după expunerea acestei undă sau dispozitiv. „Toți am început să sângerem din nas… Unii vomau sânge”, se arată într-un alt citat atribuit martorului.

În aceeași secvență, martorul a afirmat că forțele americane au suferit pierderi minime sau deloc: „Acei douăzeci de oameni, fără nicio victimă, au ucis sute dintre noi…,” mai spune această relatare.

Până în prezent, Casa Albă și Pentagonul nu au confirmat informațiile conform cărora în timpul operațiunii de capturare a președintelui Maduro ar fi fost folosite arme sonice sau dispozitive energetice neconvenționale.

Potrivit relatărilor, atunci când jurnaliștii au solicitat clarificări oficialilor americani, nu a existat o confirmare a veridicității afirmațiilor din declarația martorului.

Pe lângă relatările despre presupusa utilizare a armelor neconvenționale, în mediul online și în presa internațională au apărut și alte discuții legate de desfășurarea operațiunii americane în Venezuela, precum amploarea atacului, legalitatea sa și implicațiile geopolitice.

Unele surse au indicat că au fost implicate numeroase aeronave și tactici de război electronic în anihilarea apărării venezuelene, fără însă a menționa arme sonice specifice.

În absența unei confirmări oficiale, aceste relatări rămân nevalidate din punct de vedere independent, iar declarațiile atribuite martorilor oculari sunt citate în materialele media ca parte a unei povești care circulă pe internet și în rețelele sociale.