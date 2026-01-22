Preşedinta interimară din Venezuela, numiri-cheie în fruntea armatei

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez , a făcut schimbări importante în conducerea Armatei. Decizia vine după capturarea dictatorului comunist Nicolas Maduro de către Statele Unite. Informația a fost publicată de un înalt oficial al armatei, pe Telegram.

Conducerea regiunilor militare a fost preluată de doisprezece ofițeri superiori, numiri care marchează o etapă importantă în procesul de reorganizare a structurilor de securitate.

După înlăturarea lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez a trecut rapid la măsuri considerate decisive, printre care desemnarea unui fost șef al serviciilor de informații Sebin la conducerea gărzii prezidențiale și a contrainformațiilor.

Delcy Rodriguez, fostă vicepreședintă a lui Nicolas Maduro, urmează să efectueze o vizită la Donald Trump, a anunțat un reprezentant al Casei Albe, fără a oferi o dată exactă.

La scurt timp, Rodriguez a declarat, în fața aleșilor locali, că Venezuela se află într-un proces de dialog și colaborare cu Statele Unite. Fără a face referire directă la invitație, ea a spus că divergențele și problemele sensibile pot fi abordate și soluționate pe cale diplomatică.

„Suntem într-un proces de dialog, de colaborare cu Statele Unite, fără nicio teamă, pentru a aborda divergenţele, dificultăţile, cele mai sensibile şi cele mai puţin sensibile, pentru a le rezolva pe cale diplomatică”, a arătat ea.

Dacă vizita va avea loc, Rodriguez ar deveni prima lideră venezueleană care se deplasează în Statele Unite în peste un sfert de secol, cu excepția președinților care au participat la reuniunile ONU de la New York. În plus, Donald Trump a afirmat că „lucrează bine” cu Rodriguez și nu și-a ascuns interesul pentru petrolul venezuelean.

Totodată, Trump pare să urmărească și consolidarea legăturilor cu opoziția venezueleană. Marți, el a spus că vrea să o includă pe Maria Corina Machado, lidera opoziției și laureată a Premiului Nobel pentru pace, în conducerea țării.