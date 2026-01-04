International

Delcy Rodríguez, recunoscută de armată președintele interimar al Venezuelei

Delcy Rodríguez, recunoscută de armată președintele interimar al VenezueleiDelcy Rodríguez. Sursa foto captură video
Armata Venezuelei a anunțat duminică recunoașterea vicepreședintei Delcy Rodríguez ca șef al statului cu mandat interimar, într-un context politic și militar extrem de tensionat. Informația a fost făcută publică de ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino López, la o zi după ce autoritățile de la Washington au anunțat capturarea președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane.

Delcy Rodríguez, noul președintele al Venezuelei

Potrivit declarațiilor oficiale, decizia privind preluarea temporară a conducerii statului de către Delcy Rodríguez are la bază o hotărâre a Curții Supreme de Justiție din Venezuela. Instanța a stabilit ca aceasta să exercite atribuțiile prezidențiale pentru o perioadă limitată, de 90 de zile, până la clarificarea situației instituționale.

maduro

Arestare Maduro, 3 ianuarie 2026. sursa: Captura video

Într-un discurs susținut în fața presei, înconjurat de militari înarmați, ministrul apărării a condamnat acțiunea Statelor Unite și a cerut eliberarea lui Nicolás Maduro. Totodată, Padrino López a acuzat uciderea unor membri ai dispozitivului de securitate al liderului venezuelean, vorbind despre o intervenție violentă și nejustificată.

Venezuela

Venezuela. Sursa foto captură video

Populația, sfătuită să își păstreze calmul

Oficialul a transmis populației un apel la calm și continuitate, îndemnând cetățenii să își reia activitățile cotidiene. El a subliniat importanța funcționării economiei, a sistemului educațional și a instituțiilor publice, insistând asupra necesității menținerii ordinii și stabilității sociale. În același timp, a avertizat asupra riscului manipulării și al presiunilor psihologice exercitate într-un moment de criză profundă.

Siguranța alimentelor la mesele mari. De ce contează și cine este mai vulnerabil 
Siguranța alimentelor la mesele mari. De ce contează și cine este mai vulnerabil 
Horoscopul lui Dom' Profesor,  5 ianuarie 2026. Criză de tip Seldon
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  5 ianuarie 2026. Criză de tip Seldon

Nicolás Maduro, capturat

Anunțul de la Caracas vine după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că forțele americane au desfășurat o operațiune militară amplă pe teritoriul Venezuelei, în urma căreia Nicolás Maduro ar fi fost capturat și transportat în Statele Unite.

Liderul de la Casa Albă a precizat că acesta urmează să fie judecat la New York, inclusiv pentru acuzații legate de „narcoterorism”, acuzații pe care regimul de la Caracas le-a respins constant. Armata din Venezuela a cerut elibarea președintelui de urgență.

Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov"
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu

