Delcy Rodríguez, recunoscută de armată președintele interimar al Venezuelei

Armata Venezuelei a anunțat duminică recunoașterea vicepreședintei Delcy Rodríguez ca șef al statului cu mandat interimar, într-un context politic și militar extrem de tensionat. Informația a fost făcută publică de ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino López, la o zi după ce autoritățile de la Washington au anunțat capturarea președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane.

Potrivit declarațiilor oficiale, decizia privind preluarea temporară a conducerii statului de către Delcy Rodríguez are la bază o hotărâre a Curții Supreme de Justiție din Venezuela. Instanța a stabilit ca aceasta să exercite atribuțiile prezidențiale pentru o perioadă limitată, de 90 de zile, până la clarificarea situației instituționale.

Într-un discurs susținut în fața presei, înconjurat de militari înarmați, ministrul apărării a condamnat acțiunea Statelor Unite și a cerut eliberarea lui Nicolás Maduro. Totodată, Padrino López a acuzat uciderea unor membri ai dispozitivului de securitate al liderului venezuelean, vorbind despre o intervenție violentă și nejustificată.

Oficialul a transmis populației un apel la calm și continuitate, îndemnând cetățenii să își reia activitățile cotidiene. El a subliniat importanța funcționării economiei, a sistemului educațional și a instituțiilor publice, insistând asupra necesității menținerii ordinii și stabilității sociale. În același timp, a avertizat asupra riscului manipulării și al presiunilor psihologice exercitate într-un moment de criză profundă.

Anunțul de la Caracas vine după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că forțele americane au desfășurat o operațiune militară amplă pe teritoriul Venezuelei, în urma căreia Nicolás Maduro ar fi fost capturat și transportat în Statele Unite.

Liderul de la Casa Albă a precizat că acesta urmează să fie judecat la New York, inclusiv pentru acuzații legate de „narcoterorism”, acuzații pe care regimul de la Caracas le-a respins constant. Armata din Venezuela a cerut elibarea președintelui de urgență.