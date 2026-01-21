Armata americană a confiscat un petrolier din Venezuela. Este a șaptea navă reținută

Armata Statelor Unite a capturat marți în Caraibe un petrolier legat de Venezuela, acesta fiind al șaptelea vas confiscat de la începutul campaniei lansate de președintele american Donald Trump pentru a controla fluxurile de petrol venezuelean, potrivit Reuters.

Comandamentul de Sud al armatei americane, care supraveghează aproape zece nave de război și mii de soldați în Caraibe, a anunțat că a reținut nava Motor Vessel Sagitta fără incidente.

Potrivit comunicatului, capturarea unui alt petrolier care opera în ciuda carantinei impuse de președintele Trump demonstrează hotărârea SUA de a asigura că singurul petrol care părăsește Venezuela este cel coordonat legal și corespunzător.

Politica externă a lui Donald Trump în America Latină s-a concentrat asupra Venezuelei, inițial pentru a-l îndepărta de la putere pe președintele Nicolas Maduro. După eșuarea soluțiilor diplomatice, Trump a ordonat forțelor americane să intre în țară într-un raid nocturn pe 3 ianuarie pentru capturarea lui Maduro și a soției sale.

De atunci, Trump a declarat că SUA intenționează să controleze resursele petroliere venezuelene pe termen nelimitat și să reconstruiască industria petrolieră printr-un plan de 100 de miliarde de dolari. Navele interceptate anterior erau fie sancționate de SUA, fie făceau parte dintr-o „flotă fantomă” care ascundea originea petrolului din Iran, Rusia sau Venezuela.

Printre cele șapte nave confiscate de la începutul blocadei anunțate de președintele SUA în decembrie se numără un petrolier sub pavilion rus, reținut în Atlanticul de Nord la începutul lunii după ce a fost urmărit în largul coastelor Venezuelei.

Washingtonul a desfășurat o forță navală semnificativă în Caraibe, lovind ambarcațiuni folosite pentru traficul de droguri și confiscând petroliere. Președintele Trump a afirmat că SUA va controla petrolul Venezuelei după îndepărtarea lui Maduro, însă autoritățile venezuelene susțin că rămân în control și negociază cu Washingtonul vânzarea petrolului.