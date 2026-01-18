Ce vrea Trump, de fapt, cu Venezuela și Groenlanda. Explicațiile unui fost comisar UE

Fostul comisar european Thierry Breton consideră că Statele Unite se pregătesc pentru o lume marcată de o confruntare masivă și directă cu R.P. Chineză, potrivit unui interviu dat de politician televiziunii franceze TF1.

Potrivit lui Breton, administrația președintelui Donald Trump anticipează o „coliziune frontală” cu China comunistă și pregătește treptat condițiile politice, economice și strategice pentru o veritabilă economie de război.

Thierry Breton respinge ideea, larg răspândită printre așa-zișii specialiști, că Donald Trump este înconjurat de oficiali care acționează fără viziune. Dimpotrivă, europeanul consideră că cercurile apropiate președintelui american știu exact ce fac și se înscriu într-o continuitate istorică și strategică.

În opinia sa, este esențial să se examineze această strategie fundamentală pentru a înțelege traiectoria urmată de Washington și tipul de lume pentru care se pregătesc Statele Unite.

Conform acestei analize, Donald Trump lucrează din ianuarie 2025 pentru a pregăti opinia publică americană pentru o confruntare la scară largă cu R.P. Chineză. Această dinamică nu este complet nouă, dar a căpătat acum o intensitate deosebită, cu o intenție clară de a adopta o abordare bazată pe economie de război.

În acest context, problemele energetice sunt centrale. Thierry Breton subliniază că politica petrolieră americană este pe deplin aliniată cu această strategie generală. El menționează în mod specific preluarea petrolului din Venezuela, o parte semnificativă din acesta fiind destinată pieței chineze. Potrivit acestuia, Statele Unite încearcă astfel să reducă, sau chiar să întrerupă, anumite surse strategice de aprovizionare pentru Beijing.

Această logică s-ar extinde și la alte țări producătoare. Rusia este deja supusă sancțiunilor, în timp ce Iranul ar putea, potrivit lui Thierry Breton, să fie următorul pas în această strategie. El consideră că eventuala cădere a regimului iranian nu ar putea avea loc fără implicarea americană, ceea ce ar consolida și mai mult controlul Washingtonului asupra principalelor resurse energetice, orientate istoric către China.

Dincolo de petrol, fostul comisar european menționează apariția unui posibil troc strategic între hidrocarburi și pământuri rare, ilustrând o recompoziție a comerțului global în lumina rivalităților dintre marile puteri.

În această interpretare, sancțiunile actuale, presiunile economice și repoziționările geopolitice nu ar fi evenimente izolate, ci piese ale unui puzzle mai amplu.

Pentru Thierry Breton, toate evoluțiile internaționale recente trebuie acum analizate prin această lentilă: cea a unei pregătiri metodice pentru o confruntare strategică majoră între Statele Unite și China comunistă. O confruntare care, potrivit lui, ar putea redefini definitiv echilibrele economice, energetice și geopolitice globale.