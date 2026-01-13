Atac cu drone în Marea Neagră. Patru petroliere, lovite lângă coasta Rusiei

Patru petroliere gestionate de companii din Grecia au fost lovite de drone neidentificate marți în Marea Neagră, pe ruta spre terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC), situat pe coasta rusă, potrivit mai multor surse citate de agenția Reuters.

Incidentul a atras atenția asupra securității traficului maritim și a infrastructurii energetice din regiune. Linkurile de referință către relatările internaționale sunt incluse la finalul știrii.

Potrivit informațiilor furnizate de surse cu cunoștințe directe ale evenimentelor, cele patru petroliere grecești se aflau în zona Mării Negre în drum spre terminalul CPC, unde urmau să încarce țiței.

Drona sau dronele au vizat navele în timp ce acestea așteptau sau se deplasau spre punctul de încărcare. Nu a fost stabilită, inițial, responsabilitatea pentru atac.

Ucraina nu a oferit comentarii imediate privind atacurile recente, iar conducerea CPC a refuzat să comenteze incidentul.

Unul dintre petroliere, Delta Harmony, este administrat de compania Delta Tankers din Grecia și urma să încarce țiței produs de Tengizchevroil, o filială a companiei Chevron, potrivit datelor financiare citate de Reuters.

Matilda, un alt vas afectat, este gestionat de Thenamaris și era programat să preia țiței din câmpurile Karachaganak.

Un reprezentant al Thenamaris a declarat pentru surse că Matilda a fost lovit de două drone în timp ce se afla la aproximativ 30 de mile marine de terminalul CPC, în condiție de deplasare fără încărcătură (“ballast condition”). Reprezentantul a spus:

„Nu au existat răniți și nava a suferit doar daune minore ale structurilor de la punte, conform unei evaluări inițiale, care pot fi remediate complet. Nava, fiind navigabilă în această stare, se îndreaptă acum spre exteriorul zonei.”

Reprezentanții Delta Tankers nu au răspuns cererilor de comentarii din partea Reuters până în momentul publicării rapoartelor.

Sursele din securitatea maritimă citate de agenție au menționat că două dintre cele patru petroliere lovite — Freud, operat de TMS din Grecia, și Delta Supreme, administrat de Delta Tankers — au fost, de asemenea, vizate de drone în apropierea terminalului CPC.

Four vessels have reportedly been hit by drone strikes near Novorossiysk this morning. The affected ships are: Delta Harmony (IMO: 9408463, Liberia flag), Delta Supreme (IMO: 9585895, Liberia flag), Freud (IMO: 9804461, Marshall Islands flag) and Matilda (IMO: 9407457, Malta… pic.twitter.com/sonXZgNzS1 — The Officials (@FluxOfficials) January 13, 2026

Nu au fost furnizate detalii despre amploarea daunelor suferite de aceste vase.

Caspian Pipeline Consortium este o infrastructură cheie pentru exportul de țiței din Kazahstan către piețele globale, transportând țiței prin conducta spre terminalul Yuzhnaya Ozereyevka din apropierea portului Novorossiysk, în sudul Rusiei.

Orice perturbare în această zonă poate afecta capacitatea de export a unor cantități importante de țiței.

În urmă cu câteva luni, un atac cu drone asupra unuia dintre punctele principale de ancorare ale terminalului CPC a dus la reducerea exporturilor și capacității de producție a Kazahstanului.

O sursă familiarizată cu datele a declarat că producția de țiței și condensat de gaze din Kazahstan a scăzut cu aproximativ 35% în perioada 1–12 ianuarie comparativ cu media din decembrie, din cauza constrângerilor de export prin terminalul din Marea Neagră.

Între timp, autoritățile energetice din Kazahstan au anunțat că CPC continuă să exporte țiței printr-un singur punct de ancorare.

Până în acest moment, nu există informații oficiale privind victime sau scurgeri semnificative de țiței în urma atacurilor cu drone.

Reprezentanții companiilor maritime și ai autorităților implicate nu au furnizat detalii suplimentare despre responsabili sau despre amploarea totală a pagubelor.