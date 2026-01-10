International

Japonia pregătește livrări cu drone. Serviciile automate vor începe până în 2029

Japonia pregătește livrări cu drone. Serviciile automate vor începe până în 2029Dronă. Sursă foto: Pixabay
ANA Holdings Inc, grup de companii aeriene din Japonia, ia în considerare lansarea serviciilor automate de livrare cu drone până în martie 2029, pe fondul penuriei de forță de muncă din sectorul logistic, potrivit oficialilor companiei, transmite Japan Today.

Compania aeriană japoneză ANA investește în viitorul logisticii cu drone

Compania a efectuat deja teste în prefectura Okinawa, în sudul insulei, și intenționează să își intensifice studiile pentru demararea serviciilor automate de livrare cu drone.

O lege revizuită, intrată în vigoare la sfârșitul anului 2022, permite dronelor pilotate de la distanță să zboare peste zone locuite, în timp ce anterior zborurile nesupravegheate erau permise doar peste terenuri nelocuite, oferind oportunități pentru livrări în zone îndepărtate cu lipsă de șoferi de camioane.

Livrări experimentale și planuri pentru drone mari de transport

Ana Group Holdings

Sursă foto: X.com

Japan Post Co a efectuat livrări de colete cu drone într-un sat din vestul capitalei Tokyo, iar KDDI Corp și Japan Airlines Co au transportat articole medicale în aceeași zonă, ca parte a zborurilor automate de testare efectuate de diferite companii japoneze.

Capcana lui Nicușor Dan privind raportul alegerilor. Băsescu arată soluția
Iarna care bate recordurile. Ce nu s-a mai văzut în ultimii șapte ani

ANA Holdings intenționează să folosească drone dezvoltate de Skyways Air Transportation Inc, cu sediul în SUA, având lungimea de 3 metri, anvergura aripilor de 7 metri, capacitatea de transport de până la 50 kilograme și o rază maximă de zbor de 1.600 km, operate și monitorizate de la distanță.

ANA Holdings plănuiește să deschidă baze de drone pentru livrări și intervenții de urgență

Compania intenționează să utilizeze dronele nu doar pentru transportul de medicamente și produse de uz curent către insule îndepărtate și alte zone, ci și pentru livrări de provizii de urgență și evaluarea pagubelor după dezastre.

ANA Holdings vizează deschiderea primei baze de decolare și aterizare la scară largă, cu acoperire de 500 km, până la sfârșitul anului fiscal 2028, iar Kyushu și Okinawa sunt printre locațiile candidate; ulterior, firma intenționează să adauge una sau două baze în fiecare an pentru a extinde zonele de servicii.

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
