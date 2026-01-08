Conducerea militară de la Kiev afirmă că, în luna decembrie, atacurile cu drone ar fi generat pierderi în rândul armatei ruse la un nivel egal sau chiar superior celui al noilor mobilizări realizate de Moscova în aceeași perioadă. Declarația îi aparține lui Oleksandr Sîrski, comandantul forțelor armate ucrainene, și este citată de TVP World. Potrivit acestuia, peste 33.000 de militari ruși ar fi fost „neutralizați” în decembrie, cifra incluzând exclusiv cazurile confirmate prin materiale video. Sîrski a subliniat că pierderile reale ar putea fi mai ridicate și că nivelul acestora este apropiat de estimările privind recrutările lunare ale Rusiei, situate între 30.000 și 35.000 de soldați.

Statistici militare ucrainene citate de Kyiv Post arată că pierderile totale ale Rusiei în decembrie, indiferent de cauză, s-ar fi ridicat la aproximativ 35.050 de victime, incluzând atât morți, cât și răniți.

Oficialii de la Kiev susțin că dronele ar fi responsabile, în medie, de 25–50% din pierderile de personal și echipamente suferite de Rusia, iar în anumite operațiuni recente această pondere ar fi ajuns chiar la 90%. Aceste date nu pot fi verificate independent și reflectă exclusiv evaluările părții ucrainene.

Alte analize oferă o perspectivă diferită asupra dimensiunii pierderilor. Cercetătorul islandez Ragnar Guðmundsson estimează că, în 2025, pierderile totale de personal ale Rusiei ar depăși 416.000 de oameni, dintre care aproximativ 110.000 ar fi decedați.

O analiză distinctă realizată de publicația independentă rusă Mediazona indică o creștere cu 40% a deceselor confirmate în rândul militarilor ruși față de anul precedent, ajungând la aproximativ 156.000 de cazuri documentate. Metodologia Mediazona se bazează pe surse publice și necrologuri, ceea ce înseamnă că cifrele reflectă doar decesele confirmate oficial.

Autoritățile ruse resping constant estimările ucrainene și occidentale referitoare la pierderile de personal, catalogându-le drept exagerate. În același timp, Moscova nu face publice date detaliate și periodice privind numărul victimelor, ceea ce limitează posibilitatea unei verificări independente complete.

Deși amploarea exactă a pierderilor rusești rămâne subiect de dispută, există un acord tot mai larg asupra faptului că utilizarea dronelor a devenit un element-cheie al conflictului din Ucraina, influențând ritmul operațiunilor și raportul cost–eficiență pe câmpul de luptă.

Afirmația potrivit căreia pierderile cauzate de drone ar depăși capacitatea de recrutare a Rusiei reflectă poziția conducerii militare ucrainene, însă, în lipsa unor date independente complete, rămâne o concluzie contestată.