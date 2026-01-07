Statele Unite colaborează cu firma de gestionare a activelor BlackRock la un proiect menit să susțină viitorul economic al Ucraina, inclusiv pentru persoanele care se vor întoarce acasă după război și vor căuta locuri de muncă, a declarat emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, potrivit relatării publicate de United24 Media pe 6 ianuarie.

Declarațiile oficialului amerian au fost făcute după un summit al aşa‑numitei „coaliții a celor dornici să ajute” care a reunit reprezentanți internaționali implicați în găsirea unor căi de sprijin pentru Ucraina în contextul continuării conflictului cu Federația Rusă.

Steve Witkoff a subliniat că parteneriatul cu BlackRock – cea mai mare firmă de administrare a activelor la nivel global – este considerat o componentă importantă în planurile pentru viitorul prosperității economice și reconstrucției Ucrainei.

În intervenția sa, Witkoff a afirmat: „The deal will aspirationally mean large possibilities for the Ukrainian people, for people coming home from war who will find wonderful jobs out there” („Acordul va însemna, în mod aspirațional, mari posibilități pentru poporul ucrainean, pentru cei care se întorc acasă după război, care vor găsi locuri de muncă bune acolo”), citat preluat integral din declarația oficială.

Acest proiect face parte dintr‑o serie de eforturi internaționale care vizează consolidarea capacităților economice și sociale ale Ucrainei, pe fondul discuțiilor extinse cu parteneri europeni și americani privind planurile de pace și reconstrucție.

În decembrie 2025, delegațiile SUA și ale altor state au raportat întâlniri “productive” privind un plan de 20 de puncte care să includă elemente de garantare a securității și dezvoltare economică a Ucrainei, potrivit unei relatări internaționale din 21 decembrie.

Tot în decembrie 2025, autorități ucrainene au anunțat formarea unui grup de lucru comun cu reprezentanți americani, BlackRock și Banca Mondială pentru a elabora un plan de acțiune rapid în domeniul economic, ca parte a unui efort mai larg de dezvoltare a strategiei postbelice.

Prim‑ministrul Ucrainei a menționat că guvernul țării colaborează cu partenerii americani, inclusiv cu emisarii Casei Albe și lideri ai instituțiilor financiare internaționale, pentru a construi un cadru economic care să susțină atât securitatea, cât și prosperitatea pe termen lung.

Acest tip de cooperare internațională reflectă o tendință globală de a combina aspectele de securitate cu cele de dezvoltare economică în eforturile de sprijin pentru Ucraina, așa cum a fost subliniat recent în discuțiile dintre oficialii de la Kiev și reprezentanții țărilor occidentale.

În contextul negocierilor de pace și al colaborării extinse pe plan internațional, Steve Witkoff și alți emisari americani, inclusiv Jared Kushner, au participat la întâlniri diplomatice la Paris și în alte capitale europene pentru a discuta atât aspectele de securitate, cât și cele economice legate de viitorul Ucrainei.

Aceste discuții includ elaborarea unor protocoluri de securitate și măsuri de monitorizare a încetării focului, considerate esențiale de către părțile implicate pentru o tranziție stabilă după conflict.

Proiectul la care SUA și BlackRock lucrează împreună nu a fost descris în detaliu în sursa principală, însă declarațiile oficiale indică o orientare către crearea de locuri de muncă și stimularea activităților economice pentru populația ucraineană după război.

Reprezentanții Statelor Unite au conectat în mod repetat discuțiile despre dezvoltarea economică cu garantarea securității, sugerând că o economie robustă post‑conflict ar funcționa în paralel cu protocoalele de securitate stabilite cu partenerii globali.

Anunțul lui Steve Witkoff privind colaborarea cu BlackRock pentru un proiect dedicat viitorului economic al Ucrainei vine într‑un moment în care eforturile internaționale de sprijin pentru Kiev includ atât negocieri de pace, cât și planuri concrete privind reconstrucția și stabilitatea economică.

Inițiativele comune cu instituțiile financiare internaționale și discuțiile privind crearea de locuri de muncă pentru ucraineni reflectă o abordare globală în cooperarea politică și economică pentru această țară.