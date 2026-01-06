Nicușor Dan afirmă că România este de neclintit în rolul pe care îl avem în sprijinul Ucrainei și securitatea la Marea Neagră

România este pregătită să continue sprijinul multidimensional acordat Ucrainei și să își consolideze contribuția la securitatea regională, în special în zona Mării Negre, a declarat președintele României, Nicușor Dan, după participarea la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), desfășurată marți la Paris. Reamintim că la Paris s-a semnat un document istoric.

Întâlnirea a fost găzduită de președintele Franței, Emmanuel Macron, și a reunit șefi de stat și de guvern din țările care susțin Ucraina, în contextul accelerării discuțiilor privind o eventuală încetare a focului și definirea garanțiilor de securitate post-conflict. La reuniune a participat și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele României a subliniat consensul existent între participanți privind necesitatea continuării sprijinului pentru Kiev și a stabilirii unor garanții de securitate clare.

„Am convenit asupra necesităţii unui sprijin continuu pentru Ucraina şi a unor garanţii de securitate solide, pentru a preveni un alt război în regiunea noastră. Negocierile de pace au ajuns într-o fază critică, iar unitatea şi coordonarea noastră sunt mai importante ca niciodată. Toţi participanţii la „Coaliţia de Voinţă” (Coalition of the Willing) susţin cu tărie eforturile depuse de SUA. Scopul nostru comun este de a realiza o pace dreaptă şi durabilă, bazată pe respectarea dreptului internaţional”, a scris Nicușor Dan.

Ulterior, într-o conferință de presă susținută la Ambasada României de la Paris, Nicușor Dan a oferit detalii suplimentare despre discuțiile purtate în cadrul reuniunii.

Președintele a afirmat că, în cadrul Coaliției de Voință, a fost definit un document cu caracter militar care stabilește modul concret în care vor fi exercitate garanțiile de securitate pentru Ucraina, inclusiv împărțirea responsabilităților și structura de coordonare.

Șeful statului a reiterat însă o linie clară a poziției României.

„România nu va trimite trupe în Ucraina”, a subliniat Nicușor Dan, precizând că sprijinul țării noastre se va concentra pe alte forme de contribuție, inclusiv logistică, diplomatică și de securitate regională.

Declarațiile liderului român vin în completarea deciziilor anunțate anterior la Paris de alți membri ai Coaliției de Voință. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că cele 35 de state participante au aprobat garanții de securitate „solide” pentru Ucraina.

„Pe baza întregii munci depuse în ultimele luni, ne-am consolidat abordarea prin instituirea unor mecanisme de supraveghere a încetării focului, care vor fi plasate sub conducerea americană, dar cu contribuţii din partea mai multor state care şi-au manifestat disponibilitatea”, a declarat Emmanuel Macron.

Liderul francez a avertizat că aceste garanții sunt esențiale pentru viitorul Ucrainei.

„Garanţiile de securitate sunt cheia împotriva unei capitulări ucrainene”, a adăugat Macron.

La rândul său, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, a explicat că declarația semnată la Paris creează cadrul juridic pentru desfășurarea unei forțe multinaționale după intrarea în vigoare a unei încetări a focului.

„Semnarea acestei declaraţii de intenţie deschide calea către un cadru juridic în care (militarii) ar putea fi detaşaţi pentru a asigura securitatea” teritoriului ucrainean, a spus Keir Starmer, precizând totodată că Franța și Regatul Unit vor putea instala „hub-uri militare” în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a caracterizat documentele adoptate la Paris drept aplicabile și orientate spre viitor.

„Aceasta ilustrează dorinţa Coaliţiei şi a ţărilor europene de a lucra pentru pace”, a declarat Zelenski.

El a explicat că statele implicate vor să fie pregătite pentru momentul în care negocierile diplomatice vor produce rezultate concrete.

„Vrem să fim pregătiţi, astfel încât, atunci când diplomaţia va ajunge la pace, să putem mobiliza forţele coaliţiei să acţioneze”, a spus liderul ucrainean.

Zelenski a confirmat că Ucraina cunoaște deja nivelul de implicare al fiecărui stat și a admis că anumite chestiuni, în special cele teritoriale, rămân sensibile.

„Ceea ce trebuie să rezolvăm cu adevărat este problema teritoriului”, a precizat el.