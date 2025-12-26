Încrederea francezilor în Macron, la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa

Cota de încredere a președintelui francez Emmanuel Macron a coborât în luna decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa, în 2017, ajungând la 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice, publicat vineri și citat de AFP.

Potrivit barometrului Toluna/Harris Interactive realizat pentru postul privat de televiziune LCI, doar 37% dintre francezi spun că intenționează să urmărească urările prezidențiale de Anul Nou, transmise tradițional la televiziunea franceză în seara de 31 decembrie.

„Secvenţa internaţională fiind ceva mai îndepărtată, preşedintele Republicii este judecat mai mult în legătură cu mizele naţionale decât în noiembrie”, lună în care a atins, de asemenea, cel mai scăzut nivel de popularitate, a declarat Jean-Daniel Lévy, director delegat al Toluna/Harris, citat în comunicat.

Dovadă a „severităţii francezilor” faţă de şeful statului, aproape două treimi dintre respondenţi, respectiv 62%, afirmă că nu vor urmări tradiţionalele urări prezidenţiale, în timp ce 37% spun că intenţionează să le urmărească. Proporţia celor care declarau că vor privi acest moment era de 40% în urmă cu un an şi de 43% în urmă cu doi ani.

Cota de încredere a premierului Sébastien Lecornu a rămas, la rândul ei, aproape neschimbată în luna decembrie, situându-se la 34%, în timp ce toţi miniştrii din guvern au înregistrat scăderi în sondaj.

Singura excepţie o reprezintă ministrul responsabil de ecologie, care se menţine aproape stabil, cu o cotă de încredere de 15%.

Însă toate personalităţile înregistrează o scădere a nivelului de încredere la finalul anului, notează AFP. Liderul Rassemblement National, Jordan Bardella, se menţine pe primul loc în acest barometru, cu 42%, urmat de Marine Le Pen, cu 39%, şi de liderul Les Républicains, Bruno Retailleau, cu 30%.

Ancheta sociologică a fost realizată online înainte de Crăciun, pe un eşantion de 1.099 de persoane cu vârsta de 18 ani şi peste, selectate prin metoda cotelor, iar marja de eroare este cuprinsă între 1,4 şi 3,1 puncte procentuale.