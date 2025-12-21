International

Franța va construi un nou portavion. Planurile, confirmat de Macron

Franța va construi un nou portavion. Planurile, confirmat de Macron
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a confirmat, duminică, planurile de construire a unui nou portavion, mai mare și mai modern, care va înlocui actualul Charles de Gaulle și va consolida capacitatea maritimă a Franței, potrivit Reuters.

Macron: Decizia a fost luată în această săptămână

Liderul francez, care a lansat prima dată ideea proiectului în 2020, a făcut anunțul în timpul unei vizite la trupele franceze dintr-o bază militară din Abu Dhabi, aflată în apropierea Strâmtorii Hormuz, un punct strategic pentru fluxurile globale de petrol.

„Decizia de a lansa acest vast program a fost luată în această săptămână”, a declarat Macron, menționând că proiectul va avea un impact pozitiv asupra bazei industriale a Franței.

Noul portavion al Franței ar urma să fie pus în funcțiune în 2038

Ministrul forțelor armate, Catherine Vautrin, a anunțat că noul portavion este programat să fie pus în funcțiune în 2038, perioadă în care actualul Charles de Gaulle ar urma să fie retras.

„După cum a anunțat președintele Republicii, Ministerul Apărării lansează proiectul de construire a unui portavion de nouă generație (PANG). Viitoarea piesă centrală a forțelor noastre armate va asigura proiecția puterii de pe marea liberă, urmând să intre în funcțiune în 2038”,  a scris aceasta, într-o postare pe X.

Portavionul Charles de Gaulle a fost pus în funcțiune în 2001, la aproximativ 15 ani după ce a fost comandat.

Câțiva parlamentari francezi au propus amânarea proiectului

Unii parlamentari francezi au propus recent amânarea proiectului, invocând presiunile tot mai mari asupra finanțelor publice ale Franței.

Cu toate acestea, Franța rămâne una dintre principalele puteri militare ale Europei și se află printre cele cinci state recunoscute oficial ca deținătoare de arme nucleare. Autoritățile de la Paris urmăresc menținerea acestui statut și prin modernizarea flotei maritime.

