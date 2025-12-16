Simbolul Revelionului parizian, anulat. De ce nu mai are loc, de fapt, concertul de pe Champs-Élysées

Autoritățile din capitala Franței au decis anularea concertului de Revelion programat pe celebrul bulevard Champs-Élysées, unul dintre cele mai așteptate momente festive ale anului. Evenimentul, cunoscut pentru muzică, spectacole de lumini și atmosfera specifică sărbătorilor, nu va mai avea loc din cauza temerilor tot mai mari privind siguranța publică, pe fondul imigrației ilegale, potrivit New York Post.

Hotărârea a fost adoptată în urma unor consultări intense între reprezentanții municipalității și specialiști în domeniul securității. Prefectura de Poliție din Paris a avertizat că riscurile asociate adunărilor masive au crescut semnificativ, în special pe fondul imigrației ilegale și al dificultăților de menținere a ordinii publice. Oficialii au semnalat posibilitatea apariției unor incidente și provocările serioase legate de controlul unui eveniment de asemenea amploare în condițiile actuale.

Chiar dacă Parisul continuă să fie unul dintre cele mai vizitate orașe din lume, efectele anulării nu pot fi ignorate. Pentru numeroși turiști, Revelionul de pe Champs-Élysées reprezenta punctul culminant al vacanței, un moment planificat cu mult timp înainte. Decizia, justificată prin considerente de siguranță, a produs un impact emoțional puternic asupra celor care își organizaseră călătoria special pentru acest eveniment.

Cu toate astea, autoritățile au anunțat că focurile de artificii vor avea loc, la miezul nopții, în zona Arcului de Triumf, însă populația este îndemnată să urmărească spectacolul de la distanță, prin intermediul transmisiunilor televizate. Astfel, seara de Revelion va fi lipsită de celebra „joie de vivre” care a consacrat bulevardul în anii anteriori.

În ultima perioadă, celebra arteră a devenit scena unor episoade violente, fiind frecventată noaptea de grupuri mari de tineri migranți, majoritatea musulmani, veniți din suburbiile problematice ale Parisului. Potrivit autorităților, au existat incidente precum jafuri ale magazinelor de lux, conflicte cu localnicii și confruntări cu forțele de ordine.

Poliția pariziană, care a cerut insistent anularea concertului, a invocat motive de securitate, printre care „mișcări imprevizibile ale mulțimii”, fără a detalia suplimentar. În spațiul public, criticii au asociat însă decizia cu politicile de imigrație permisive ale Franței.

„Este evident că acesta este rezultatul imigrației masive, neverificate, a musulmanilor în Europa”, a declarat Daniel Di Martino, cercetător în domeniul imigrației la Manhattan Institute.

„Europa Occidentală se confruntă de mulți ani cu o problemă de terorism, iar aceasta a fost agravată de imigrația islamică necontrolată, ca urmare a crizei refugiaților de acum mai bine de un deceniu.”

Îngrijorările privind securitatea nu se limitează la evenimentele de Revelion. Ministrul francez de Interne a atras atenția că și piețele de Crăciun în aer liber sunt considerate obiective cu risc ridicat. Într-o scrisoare urgentă adresată autorităților locale, acesta a avertizat asupra unei „amenințări teroriste foarte ridicate”, menționând grupări precum Al-Qaeda și ISIS, și a cerut suplimentarea forțelor de ordine, restricționarea accesului auto și mobilizarea serviciilor de informații.

„Piețele de Crăciun sunt locuri populare și simbolice de adunare, care pot deveni ținte ale atacurilor violente sau motivate politic”, a declarat Laurent Nuñez.

Laurent Nuñez a reamintit atacul de la târgul de Crăciun din Strasbourg, din 2018, când Cherif Chekatt, în vârstă de 29 de ani, un francez de origine marocană descris drept „gangster-jihadist”, a deschis focul strigând „Allah Akbar”, ucigând cinci persoane și rănind alte 11. Atacatorul a fost ucis de poliție după două zile de căutări.

Potrivit ministrului de Interne, în Franța au fost dejucate șase comploturi teroriste până în prezent, în anul 2025.

Luna trecută, publicația Le Monde a semnalat apariția unei noi generații de jihadiști în Franța, mai tineri, mai puțin experimentați și mult mai imprevizibili. Cele șase atacuri prevenite în acest an ar fi fost pregătite de persoane cu vârste cuprinse între 17 și 22 de ani.

„Europa a primit pur și simplu milioane de oameni musulmani, slab educați, care au adoptat ideologia teroristă și sunt dispuși să comită acte de terorism, având o cultură incompatibilă cu creștinismul”, a spus Di Martino. „Unii dintre ei chiar urăsc creștinismul, iar de aceea vizează piețele de Crăciun.

Sunt mult mai puțin educați, mult mai radicalizați religios. Copiii acestor imigranți nu sunt integrați în restul societății. Trăiesc în continuare în enclave etnice. Nu au rate ridicate de angajare, sunt mult mai predispuși să fie șomeri și, în consecință, sunt mult mai săraci.”

Parisul, la fel ca alte mari orașe europene, se confruntă cu probleme serioase generate de imigrația ilegală. În ultimii ani, presiunea asupra locuințelor și serviciilor publice a crescut constant, iar riscurile de securitate asociate adunărilor masive au devenit tot mai greu de gestionat.

Autoritățile au subliniat dificultatea controlării mulțimilor într-un spațiu precum Champs-Élysées, caracterizat de densitate ridicată și străzi relativ înguste. Exista temerea că tensiunile sociale ar putea escalada în timpul evenimentului, pe fondul condițiilor dificile de viață ale unor imigranți ilegali. În acest context, guvernul a preferat anularea concertului, pentru a evita punerea în pericol a parizienilor și a vizitatorilor.