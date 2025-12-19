Ciprian Ciucu a depus jurământul la Primăria Capitalei. Planurile anunțate pentru următorii ani

Noul primar general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a depus jurământul la Primăria Capitalei, în prezența a 38 de consilieri generali. Cu acest prilej, Ciprian Ciucu a afirmat că este foarte probabil să aibă loc ședințe ale Consiliului General până la sfârșitul anului, din cauza situației financiare dificile a orașului.

„Este un moment foarte important pentru mine, am emoţii. Este un moment pe care l-am aşteptat foarte, foarte mult timp. Vreau să spun că îmi doresc să am o foarte bună colaborare cu Consiliul General. Am avut deja câteva discuţii şi o să am în continuare discuţii cu lideri ai partidelor din Consiliul General. Vreau să avem o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru, ştiţi, nu stă foarte bine din anumite puncte de vedere şi în perioada care urmează vom avea foarte, foarte mult de lucru”, a spus primarul Capitalei.

„Vreau să văd ce se mai poate face acum pe ultima sută de metri, înainte de sfârşitul anului, pentru a începe anul în condiţii mai bune”, a afirmat Ciprian Ciucu.

În fața celor prezenți la depunerea jurământului, Ciprian Ciucu a vorbit despre planurile pe care le are pentru Capitală.

„Sunt încrezător, în următorii doi ani şi câteva luni voi fi foarte prezent în primărie, pe stradă, în şedinţe, că acolo stau primarii în şedinţe foarte mult. Vor urma anumite reforme pe care le-am gândit de-a lungul timpului şi sunt convins că acest Consiliu General este de bună credinţă şi că împreună vom echilibra Bucureştiul şi vom începe şi dezvoltarea lui”, a subliniat el.

Edilul a dat asigurări că Bucureștiul va începe să semene tot mai mult cu o capitală europeană.

„Suntem a şaptea capitală a Uniunii Europene, suntem oraş important, suntem principala forţă economică a ţării şi intră în responsabilitatea fiecaruia dintre noi să facem să se vadă acest lucru în calitatea vieţii oamenilor, în calitatea actului de guvernare şi sunt foarte, foarte încrezător că vom reuşi acest lucru împreună”, a arătat Ciucu.

Primarul Capitalei a anunțat că va susține sâmbătă, la ora 13.00, o conferință de presă legată de planurile sale. Ciprian Ciucu a adăugat că, în această perioadă, a purtat discuții cu o parte dintre directori.

„Zic eu că m-am pregătit, după perioada în care am tăcut, pentru că a fost nevoie să mă pregătesc, să vă zic cum văd acest mandat în următorii ani”, a subliniat Ciucu.

Primarul Capitalei a subliniat că își propune o colaborare strânsă și eficientă cu primarii de sector.

„Vreau să fiu în sprijin pentru ei şi să le ţin sprijinul atunci când voi avea nevoie în calitate de primar general. Vreau să ne vedem des. (..) Va urma o perioadă interesantă, asta pot să vă promit, şi nu doar interesantă, dar şi foarte fructuoasă şi bună pentru Bucureşti”, a spus el la finalul discursului.