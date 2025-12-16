Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: Am avut un mic şoc

La scurt timp după câștigarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, noul primar general, Ciprian Ciucu, afirmă că a descoperit o situație financiară extrem de gravă în instituție, cu datorii care se ridică la miliarde de lei. Declarațiile sale amintesc de discursul actualului președinte al României, Nicușor Dan, care, la rândul său, vorbea despre un „dezastru” preluat de la Gabriela Firea în momentul în care a ajuns la conducerea Bucureștiului.

Ciprian Ciucu a explicat că prima analiză serioasă a bugetului municipalității i-a arătat o realitate mult mai dură decât se aștepta.

„În primul rând, trebuie să discutăm bugetul. Am avut un mic şoc. Ştiam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave. Îmi încep mandatul cu datorii, per ansamblu, undeva spre 3 miliarde de lei. Iar bugetul la începutul anului, ce va rămâne necheltuit, undeva la 20 de milioane de lei”, a declarat noul primar general într-o intervenție la Observator, Antena 1.

Pentru a evidenția cât de redusă este suma disponibilă raportat la nevoile Capitalei, Ciucu a oferit un exemplu concret.

„Ca să reabilitezi Piaţa Lahovari, de exemplu, e nevoie de bani. Şi eu încep anul cu 20 de milioane de lei. Bani cu care poţi să anvelopezi o scară de bloc, ca să avem o idee”, a explicat edilul. Acesta a subliniat că știa existența unor probleme majore în administrație, însă amploarea lor l-a surprins: „Ştiam problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave”.

Printre cele mai mari dificultăți identificate de noul primar general se află situația companiilor municipale, în special STB și Termoenergetica.

„S-au acumulat datorii peste ani, la Termoenergetica, 1,2 miliarde avem datorii la STB şi nu vreau să mă duc cu mâna întinsă la Guvern (...). Lucrurile sunt mult prea grave şi dacă nu găsim soluţie – insolvenţă.

Va trebui să găsim rapid o soluţie. Dacă nu, asta e viaţa. Eu am venit aici să fac treabă. Şi insolvenţa poate însemna că nu se mai acumulează datorii suplimentare şi reorganizarea pe baze solide. Voi căuta soluţii semnificative, ca să degrevăm STB de o datorie de 1,2 miliarde de lei”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul general a reiterat că situația financiară a Primăriei Capitalei este extrem de dificilă și că STB se află deja în insolvență, subliniind din nou: „Ştiam problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave”.

Pe lângă problemele financiare, Ciprian Ciucu a avertizat că mandatul său, care va dura doar doi ani și jumătate, va include decizii dificile, inclusiv restructurări de personal.

„Voi lua măsurile corecte, care nu vor fi populare, pentru că vreau să folosesc aceşti doi ani şi jumătate să pun bazele pentru un Bucureşti care să se poată dezvolta ulterior. Vor fi şi restructurări, nu se poate doar să ceri bani, fără să schimbi nimic. Vor fi tăieri. Sunt zone care se dublează. Adică ai şi administraţie, ai şi companie municipală. Voi face o analiză de coerenţă şi voi vedea ce va rămâne şi ce nu va rămâne. Voi fi foarte transparent, voi explica fiecare pas, nu o să răspund la telefoane, dar ne-a ajuns cuţitul la os. Dacă nu facem acum, nu se va mai face niciodată”, a avertizat noul primar general.

Ciucu a concluzionat că datoriile uriașe și starea companiilor municipale impun măsuri rapide și ferme, chiar dacă acestea vor fi greu de acceptat, reiterând că situația găsită la Primăria Capitalei este mult mai gravă decât anticipase.