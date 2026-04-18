Teroriștii Hezbollah au ucis un militar francez din forța de menținere a păcii UNIFIL

Forța Interimară a ONU din Liban (UNIFIL) dă vina pe „actorii non-statali”, eufemismul folosit „diplomatic” pentru gruparea teroristă Hezbollah, susținută de Iran, pentru atacul mortal comis astăzi asupra observatorilor săi din sudul Libanului, potrivit The Times of Israel.

„În această dimineață, o patrulă UNIFIL care curăța muniții explozive de-a lungul unui drum din satul Ghanduriyah pentru a restabili legăturile cu poziții izolate ale UNIFIL a fost atacată cu arme de calibru mic de către actori non-statali. Din păcate, un soldat din forța de menținere a păcii a decedat în urma rănilor sale, iar alte trei au fost rănite, două dintre ele grav”, a declarat forța de observare într-un comunicat.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că atacul a ucis un soldat francez și că a fost aparent comis de gruparea teroristă Hezbollah, susținută de dictatura islamistă de la Teheran.

UNIFIL a mai declarat că „condamnă acest atac deliberat asupra forțelor de menținere a păcii angajate în îndeplinirea sarcinilor lor mandatate. Munca echipelor de eliminare a munițiilor explozive este vitală în zona de operațiuni a misiunii, în special în urma recentelor ostilități”.

Forța de observare a mai anunțat că a lansat o anchetă „pentru a determina circumstanțele acestui incident tragic”.

Se adaugă că „o evaluare inițială indică faptul că focul a provenit de la actori nestatali (se presupune că Hezbollah)”.

Președintele libanez Joseph Aoun promite să-i urmărească penal pe cei care au vizat forțele franceze de menținere a păcii ale ONU, ucigând unul și rănind trei.

Într-o declarație distribuită de președinție, Aoun își exprimă condoleanțe omologului său francez, Emmanuel Macron, într-un apel telefonic, condamnând incidentul și promițând că Beirutul „nu va ezita să-i urmărească pe cei implicați și să-i aducă în fața justiției”.

Atacul vine într-un moment în care, la cererea președintelui american Donald Trump, Israelul a oprit atacurile asupra teroriștilor Hezbollah, care s-au alăturat războiului din Iran, lovind obiective civile din nordul statului israelian. După o primă întâlnire la Washington, desfășurată la începutul săptămânii, cu medierea Secretarului de Stat al SUA, între ambasadorii din Israel și Liban, Trump încearcă să aducă la masa negocierilor cele două părți, o premieră după mai multe decenii.

Mai mult, armistițiul de zece zile dintre Israel și Liban a fost de natură să ducă și la o detensionare a situației din negocierile dintre SUA și Iran și chiar la un anunț de redeschidere completă a Strâmtorii Ormuz. Numai că, între timp, Iranul pare să se fi răzgândit, așa că a amenințat cu o nouă închidere a Strântorii Ormuz, până când SUA vor ridica blocada navală.