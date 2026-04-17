Armistițiul din Liban aduce speranță, dar nu și siguranță. Oamenii se întorc în orașe distruse și se tem că luptele pot reîncepe oricând

Locuitorii strămutați de războiul din Liban au început să revină vineri în orașele și cartierele devastate, însă mulți și-au găsit locuințele distruse sau imposibil de locuit, iar teama că armistițiul ar putea eșua îi determină să ezite să rămână, potrivit Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi un acord de încetare a focului pe o durată de 10 zile între guvernele Libanului și Israelului, alimentând speranțele privind o posibilă detensionare regională, inclusiv în contextul conflictului paralel dintre Statele Unite și Iran.

Potrivit relatărilor, acordul este însă limitat și nu include retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului.

În același timp, gruparea teroristă Hezbollah, susținută de Iran și care operează independent de statul libanez, a transmis că își menține „dreptul de a rezista”, fără a susține explicit acordul.

În suburbiile sudice ale Beirutului, controlate de Hezbollah și puternic bombardate în ultimele săptămâni, revenirea populației este lentă. Clădiri întregi au fost reduse la moloz, iar infrastructura este grav afectată.

Un locuitor, Ali Hamza, a declarat că și-a găsit locuința intactă, dar condițiile sunt greu de suportat:

„Este imposibil să trăiești în aceste condiții și cu aceste mirosuri. O revenire completă este dificilă acum, în ciuda greutăților provocate de strămutare”.

El a adăugat că încearcă să recupereze lucruri esențiale, inclusiv manualele copiilor:

„Am pierdut totul; nu vrem să piardă anul școlar”.

În localitatea Qasmiyeh, oamenii traversează râul Litani pe un pod improvizat, după ce toate podurile din zonă au fost distruse de armata israeliană în timpul conflictului. În orașul Nabatieh, distrugerile sunt extinse, iar unii locuitori aleg să plece din nou.

„Este distrugere și nu se poate locui aici. Luăm lucrurile și plecăm din nou”, a spus un localnic, exprimând speranța într-o soluție permanentă:

„Dumnezeu să ne aducă alinare și să se termine totul definitiv, nu temporar”.

Conform autorităților libaneze, peste 2.100 de persoane au fost ucise, iar aproximativ 1,2 milioane au fost forțate să își părăsească locuințele.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a respins solicitarea Hezbollah de retragere a trupelor israeliene din sud, în timp ce acordul permite Israelului să acționeze militar „în autoapărare” împotriva unor amenințări iminente.

Guvernul libanez este obligat, conform înțelegerii, să ia măsuri pentru a preveni atacurile Hezbollah asupra Israelului. Totuși, dezarmarea forțată a grupării ar putea destabiliza și mai mult țara, având în vedere precedentul conflictelor interne.

Experta Lina Khatib, de la institutul Chatham House, a avertizat că este posibilă continuarea operațiunilor israeliene în sudul Libanului pentru consolidarea unei „zone tampon”, chiar și în condițiile armistițiului.

Deși acordul de încetare a focului oferă un respiro temporar, situația din Liban rămâne fragilă. Distrugerile masive, lipsa condițiilor de trai și incertitudinea politică și militară îi determină pe mulți dintre cei strămutați să amâne revenirea definitivă, în așteptarea unei stabilități reale și durabile.