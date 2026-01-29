Nicki Minaj a obținut „cardul de aur” al lui Trump. Artista, mai aproape de cetățenia americană

Cântăreața de rap Nicki Minaj a anunțat miercuri că a obținut „Trump Gold Card” în domeniul imigrației și se află în procesul de a deveni cetățean american, potrivit unei postări de pe X. „Probabil că sunt cea mai mare admiratoare a preşedintelui şi asta nu se va schimba”, a declarat artista la eveniment.

Cântăreața de rap Nicki Minaj a postat miercuri pe X despre „Gold Card” al președintelui Donald Trump, un program de imigrație care oferă o cale rapidă către cetățenia americană. Conform surselor, la finalizarea verificării persoanei, se cere o donație de 1 milion de dolari pentru a demonstra că solicitantul va aduce beneficii Statelor Unite.

Persoana care aplică poate fi obligată să plătească și taxe suplimentare mici către Departamentul de Stat al SUA, în funcție de circumstanțe. Înainte de aplicare, este necesară plata unei taxe nerambursabile de procesare DHS de 15.000 de dolari, conform site-ului oficial Trump Gold Card.

Minaj a publicat pe Twitter noul card de aur, cu legenda „Welp”, și a precizat că finalizează documentele de cetățenie „conform dorinţei minunatului, amabilului şi fermecătorului meu preşedinte”. Artista a menționat că acesta este „cardul de aur Trump gratuit” pentru cei care au interpretat greșit postarea ca semn al rezidenței sale.

Înainte de obținerea cardului, Nicki Minaj a fost rezidentă permanentă legală în SUA, după ce s-a mutat din Trinidad și Tobago în copilărie. Deși una dintre cele mai bine plătite artiste din muzică, ea a declarat în 2024 că nu era cetățeană americană.

Postarea artistei a apărut la câteva ore după ce a participat alături de Trump la summitul pentru inițiativa „Trump Accounts”, destinată creării de conturi de investiții cu avantaje fiscale pentru cetățenii americani sub 18 ani.

Contribuțiile lui Minaj ar putea însemna investiții între 150.000 și 300.000 de dolari pentru fanii săi, pentru a-i ajuta să creeze conturi „Barbz” pentru copii, conform The New York Post. La eveniment, artista a declarat că este „cea mai mare admiratoare a președintelui” și că sprijinul său pentru acesta nu se va schimba.