Niki Minaj surprinde lumea cu declarațiile sale politice la AmericaFest. De ce îl susține pe Trump

Cântăreața de rap Nicki Minaj a atras atenția publicului prin apariția sa surpriză la conferința AmericaFest, organizată duminică de Turning Point USA, unde a vorbit despre relația sa cu administrația Trump și despre implicarea sa în problemele creștinilor din Nigeria, potrivit Fox News.

Minaj a fost prezentată ca invitată surpriză de președinta TPUSA, Erika Kirk. În cadrul evenimentului, cei doi au discutat despre implicarea artistei alături de administrația Trump în ceea ce privește persecuția creștinilor din Nigeria.

În cadrul discursului său, Minaj și-a exprimat respectul pentru liderii republicani și a evidențiat speranța pe care aceștia o oferă oamenilor în perioade dificile.

„Nu știu dacă el știe asta, dar a dat atâtor oameni speranța că există o șansă să-i învingă pe cei răi și să câștige, și să o facă cu capul sus și cu integritatea intactă”.

Minaj a menționat că atât Trump, cât și Vance sunt „unul dintre noi”, subliniind că aceștia păstrează legătura cu americanii obișnuiți.

„Nu au pierdut legătura cu lumea”, a spus ea.

„Știi, sunt încă conectați la lume. Și la ceea ce se întâmplă în lume, cu oamenii mai tineri și mai în vârstă, cu oamenii mai bogați și cei mai puțin bogați, ei au capacitatea de a se conecta în continuare, de a fi autentici și de a ne face să ne simțim mândri că suntem americani”.

Președinta TPUSA, Erika Kirk, a adus în discuție și opiniile critice exprimate de Minaj anterior pe rețelele sociale la adresa guvernatorului Californiei, Gavin Newsom.

În timpul evenimentului, artista a reiterat aceste afirmații: „Dragă Newscum, nu avem nicio problemă să curățăm gunoiul dacă este nevoie, te rog să fii blând. Asta i-aș spune lui Gavie poo”, a spus Minaj.

Nicki Minaj a apărut anterior la un eveniment al Națiunilor Unite alături de ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, în noiembrie, pentru a atrage atenția asupra persecuției religioase și uciderii creștinilor din Nigeria.

În timpul declarațiilor sale, ea a subliniat că relația cu administrația Trump nu a fost motivată politic: „Vreau să clarific încă o dată că nu este vorba despre a lua partea cuiva.

Este vorba despre a lupta împotriva nedreptății. Este vorba despre ceea ce am susținut întotdeauna de-a lungul întregii mele cariere. Și voi continua să susțin acest lucru pentru tot restul vieții mele.

Îmi va păsa dacă cineva, oriunde, este persecutat pentru convingerile sale”, a declarat Minaj.

Apariția lui Nicki Minaj la AmericaFest subliniază implicarea vedetei în probleme sociale și religioase, precum și respectul exprimat față de liderii politici americani, fără a face afirmații politice partizane.