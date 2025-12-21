Donald Trump își va continua ofensiva împotriva migrației și în 2026. Noi măsuri pregătite la Casa Albă

Donald Trump își va intensifica politica de stopare a migrației în SUA și anul viitor. Liderul de la Casa Albă pregătește noi restricții, în ciuda valului de critici cu care se confruntă, conform Reuters.

Administrația lui Trump a suplimentat deja numărul agenţilor federali în marile oraşe americane, acolo unde s-au desfășurat operaţiuni ample în cartiere rezidenţiale. Au fost destule situații unde s-au consemnat confruntări cu localnicii. Deşi în acest an au avut loc unele descinderi mediatizate autorităţile au evitat în mare parte fermele, fabricile şi alte sectoare economice importante, cunoscute pentru angajarea muncitorilor fără statut legal.

Prin pachetul masiv de cheltuieli ce afost adoptat în iulie de Congresul controlat de republicani, agenţiile ICE şi Border Patrol vor primi fonduri suplimentare de aproximativ 170 de miliarde de dolari până în septembrie 2029, peste bugetele lor anuale actuale de circa 19 miliarde de dolari.

Oficiali ai administraţiei Trump au spus că planurile includ angajarea a mii de agenţi noi, deschiderea unor centre suplimentare de detenţie, arestarea mai multor migranţi din închisori locale şi colaborarea cu firme private pentru identificarea persoanelor fără statut legal.

Extinderea planurilor de deportare vine pe fondul unor semne tot mai clare de reacţie politică negativă înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului. În Miami, unul dintre oraşele cel mai afectate de ofensiva administraţiei din cauza populaţiei mari de imigranţi, alegătorii au desemnat săptămâna trecută primul primar democrat după aproape trei decenii. Noul edil a declarat că votul a fost, cel puţin parţial, o reacţie la politicile preşedintelui Donald Trump.

Alte alegeri locale şi sondaje indică îngrijorări tot mai mari în rândul alegătorilor faţă de tacticile agresive folosite în aplicarea legii imigraţiei.

„Oamenii încep să vadă acest lucru nu doar ca o problemă de imigraţie, ci ca o încălcare a drepturilor, a procedurilor legale şi o militarizare neconstituţională a cartierelor”, a declarat Mike Madrid, strateg politic republican moderat. El a adăugat că această percepţie reprezintă o problemă reală pentru Trump şi Partidul Republican.

Aprobarea publică a lui Trump privind politica de imigraţie a scăzut de la 50% în martie la 41% la mijlocul lunii decembrie, potrivit sondajelor,